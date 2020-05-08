«Поддерживать стратегический паритет»: в Минобороны назвали сроки принятия «Циркона» на вооружение

Корабельный комплекс с гиперзвуковой ракетой «Циркон» поступит на вооружение российского флота в 2021—2022 годах, рассказал замглавы Минобороны Алексей Криворучко. По его словам, первыми ракеты получат многоцелевые атомные подводные лодки, фрегаты типа «Адмирал Горшков» и атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». Кроме того, замминистра обороны рассказал о сроках поставки военным комплексов ПВО С-500, темпах строительства боевых кораблей и судов обеспечения, а также о схемах передачи армии истребителей Су-57. Эксперты отмечают, что даже в условиях снижения военных расходов России удаётся эффективно обеспечивать свою безопасность благодаря рациональному использованию выделенных средств.

Корабельный комплекс с новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон» поступит на вооружение российского флота в течение полутора лет. Об этом замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко рассказал изданию «Национальная оборона».

По словам замминистра, которого цитирует РИА Новости, в первую очередь ракетами будут оснащены многоцелевые атомные подводные лодки ряда проектов, фрегаты типа «Адмирал Горшков» и атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».

«Ориентировочные сроки принятия на вооружение комплекса — 2021—2022 годы», — рассказал Криворучко.

«Циркон» предназначен для вооружения атомных подводных лодок проектов 885, 885М, 949АМ, надводных кораблей проектов 22350, 23560, а также перевооружения крейсера проекта 1144.2 «Адмирал Нахимов», — уточнил замминистра обороны.

Он также рассказал об испытательных пусках «Циркона» в 2020 году. Ранее уже поступали сообщения, что ракету запускали с борта фрегата «Адмирал Горшков», но вот испытания с подводной лодки проведут впервые.

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«В текущем году планируются испытания с надводных кораблей проекта 22350 и многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М», — пояснил Криворучко.

О технических параметрах российской гиперзвуковой ракеты 3М22 «Циркон» долгое время ничего не сообщалось, однако часть характеристик назвал Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию в 2019 году. Как рассказал президент, скорость полёта боеприпаса составит 9 Махов (скоростей звука), дальность — свыше 1 тыс. км. Ракета сможет уничтожать как морские, так и наземные цели.

Позднее Путин заявил, что Россия опережает другие государства по уровню развития передового оружия, являясь единственной страной — оператором гиперзвукового вооружения. По его словам, ситуация в новой и новейшей истории страны уникальна: «Догоняют нас».

Вместе с тем глава государства неоднократно подчёркивал, что Россия за счёт развития перспективных систем оружия создаёт условия, которые предостерегут другие страны от развязывания вооружённого конфликта с Москвой.

«Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать», — заявил Путин в интервью ТАСС в марте 2020 года.

Су-57, С-500 и другие системы

Замминистра обороны Алексей Криворучко также сообщил о сроках поставки военным системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей».

«Завершение государственных испытаний и передача системы Вооружённым силам запланирована в 2021 году», — сказал замглавы Минобороны, уточнив, что в том же году ожидается заключить госконтракт на закупку ЗРС С-500 с поставкой в 2025 году.

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По его словам, в настоящее время проходят предварительные испытания, и «материальная часть находится на полигоне». Напомним, что система С-500 представляет собой зенитно-ракетный комплекс пятого поколения, обладающий возможностями заатмосферного перехвата баллистических целей.

Кроме того, со словам Криворучко, Минобороны РФ планирует заключить с промышленностью госконтракт на ежегодную поставку в войска до 2024 года зенитных ракетных систем С-400. Помимо этого, замминистра рассказал, что оборонное ведомство готовит контракт на поставку четырёх комплексов С-350 «Витязь».

По словам Алексея Криворучко, в 2020 году ВМФ России получит 22 боевых корабля и 15 судов обеспечения, а до 2023 года это число составит более 60 боевых кораблей и свыше 50 судов обеспечения.

Заместитель министра обороны также упомянул перспективы поставок вооружённым силам самолётов Су-57. Как пояснил Криворучко, военные будут получать истребители пятого поколения в два этапа: до середины 2020-х самолёты будут поставлять с двигателями четвертого поколения, а затем — с более совершенными агрегатами.

«На втором этапе, после завершения мероприятий по его испытанию уже начнутся поставки с двигателем и с силовыми установками пятого поколения, имеющими повышенную топливную эффективность и меньшую стоимость жизненного цикла», — добавил замминистра.

Комментируя модернизацию российских оборонных комплексов, военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил эффективность деятельности России в этом направлении.

«Несмотря на снижение объёмов российских военных расходов, благодаря рациональному использованию выделенных средств на перевооружение армии и флота, наша страна надёжно обеспечивает свою национальную безопасность», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он подчеркнул, что Россия принимает на вооружение уникальные и не имеющие аналогов образцы вооружения.