От лазеров до гиперзвука: Путин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением

Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит направлять во все виды войск новейшее вооружение и технику. Он пояснил, что речь идёт в том числе о лазерных и гиперзвуковых комплексах. По словам главы государства, новые системы обеспечат обороноспособность России в долгосрочной перспективе. Эксперты напоминают, что на вооружении только российских ВС стоят комплексы, созданные на основе технологий гиперзвука: «Авангард» и «Кинжал».

Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит направлять во все виды войск новейшее вооружение и технику. Об этом глава государства рассказал, поздравляя ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых сил РФ с Днём защитника Отечества на концерте Минобороны.

«Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились всё более современными, а значит, укреплять потенциал стратегических сил, направлять во все виды и рода войск новейшее вооружение и технику, в том числе лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы», — рассказал российский лидер.

Многие из отечественных систем вооружений не имеют аналогов в мире, добавил Путин.

«По ряду перспективных образцов — а это фактически оружие будущего — мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности», — пояснил президент.

Это означает, что обороноспособность России надёжно обеспечена в долгосрочной перспективе, добавил глава государства.

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с RT пояснил, что прежде всего речь идёт о гиперзвуковом оружии.

«Как мы знаем, на боевом дежурстве уже стоит «Кинжал», на боевое дежурство заступает «Авангард». В ближайшее время будет принята ракета РС-28 «Сармат». На подходе противокорабельная гиперзвуковая ракета «Циркон». Вот эти комплексы в ближайшее время заступят на боевое дежурство, войдут в арсенал как стратегических ядерных сил, так и наших доблестных ВКС», — рассказал он.

Подобное вооружение изменит облик российских войск, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что ряд специалистов, как отечественных, так и зарубежных, считают гиперзвуковые технологии «революционным шагом».

Танк Т-14 «Армата»

© Министерство обороны РФ

Доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков также считает, что речь идёт об образцах гиперзвукового оружия.

«Только Россия сегодня располагает этим оружием. В первую очередь, это оружие оперативного радиуса действия: это «Циркон», это ракета «Кинжал». Далее — это подводная суперторпеда «Посейдон», оснащённая термоядерным боеприпасом особо большого калибра. В-третьих, оружие будущего — это крылатые ракеты сверхбольшой дальности Х-101 и Х-102, и ракета... под названием «Буревестник». Конечно же, зенитно-ракетные системы С-500, которых пока ещё нет, — это тоже оружие будущего. Ещё танк Т-14 — пока равноценного в мире нет ничего по боевым возможностям», — разъяснил эксперт.

Также по теме «Эффективное оружие сдерживания»: как гиперзвуковая ракета «Циркон» усилит возможности ВМФ России Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевая атомная подлодка проекта 949А «Иркутск» в результате...

Напомним, в декабре министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о постановке на боевое дежурство «первого ракетного полка, вооружённого новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард». Впервые о разработке комплекса «Авангард» стало известно из послания президента Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Путин отметил, что этот крылатый блок движется к цели, «как метеорит, огненный шар», и осуществляет глубокое маневрирование, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Также на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин напомнил, что Россия опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений, так как ни у кого больше в мире нет гиперзвукового оружия.

По его словам, ситуация в новой и новейшей истории страны уникальна: «Догоняют нас».

«Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности — тем более», — сказал президент.

В ноябре замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что большой противолодочный корабль проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевая атомная подлодка проекта 949А «Иркутск» в результате модернизации получат гиперзвуковые ракеты 3М22 «Циркон». До этого Владимир Путин также говорил, что боеприпас войдёт в арсенал корвета проекта 20385 «Гремящий». Предполагается, что он станет первым носителем гиперзвуковых ракет в составе ВМФ.

Также в октябре в ходе саммита глав стран — членов СНГ в Ашхабаде Путин заявлял, что Россия будет работать над созданием ракет средней и меньшей дальности (РСМД), поскольку они появились у США. При этом президент России подчеркнул, что Москва не станет размещать ракеты там, где этого не будут делать Соединённые Штаты и их союзники.