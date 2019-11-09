«Эффективное оружие сдерживания»: как гиперзвуковая ракета «Циркон» усилит возможности ВМФ России

Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевая атомная подлодка проекта 949А «Иркутск» в результате модернизации получат гиперзвуковые ракеты 3М22 «Циркон». Об этом сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. 31 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что этот боеприпас войдёт в арсенал корвета проекта 20385 «Гремящий». Эксперты полагают, что «Цирконами» будет оснащена большая часть ударных кораблей ВМФ, включая фрегаты, крейсеры и эсминцы. По мнению аналитиков, «Циркон» позволит ВМФ эффективно уничтожать авианосные группировки противника.

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил журналистам, что гиперзвуковые ракеты 3М22 «Циркон» будут стоять на вооружении большого противолодочного корабля (БПК) проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевой атомной подлодки (АПЛ) проекта 949А «Иркутск».

«Циркон» обязательно будет»

Напомним, 31 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что «Цирконы» получит и головной корвет проекта 20385 «Гремящий», который сейчас проходит заводские испытания. Предполагается, что он станет первым носителем гиперзвуковых ракет в составе ВМФ.

«Циркон» обязательно будет», — сказал глава государства во время посещения корвета и судостроительного завода «Янтарь» (Калининград). Гиперзвуковые ракеты на «Гремящем» могут быть размещены в универсальном корабельном стрельбовом комплексе (УКСК). Сейчас он обеспечивает пуск ракет семейства 3М-14 «Калибр» и 3М55 «Оникс».

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра корвета «Гремящий»

РИА Новости

© Михаил Климентьев

УКСК представляет собой контейнеры-ячейки, размещённые под палубой корабля. Комплекс был разработан в ОАО «Конструкторское бюро специального машиностроения» (КБСМ, Санкт-Петербург), входящем в концерн «Алмаз-Антей».

Массогабаритные характеристики УКСК позволяют устанавливать его на морские платформы разного водоизмещения — малые ракетные корабли (МРК), корветы, фрегаты, БПК и пр. В ноябре 2017 года газета «Известия» со ссылкой на Главное командование Военно-морского флота РФ сообщила о модернизации УКСК. Обновлённый комплекс (УКСК-М) получит возможность применять «Цирконы» и зенитные ракеты.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев пояснил, что зенитные ракеты через УКСК-М будут запускаться на кораблях, где установлен комплекс ПВО 3К96-2 «Полимент-Редут». Возможности системы позволяют перехватывать цели на дальности до 150 км, а в перспективе — до 400 км.

Эксперт прогнозирует, что «Полимент-Редут» будет установлен на строящихся фрегатах проекта 22350 («Адмирал флота Касатонов», «Адмирал Головко», «Адмирал флота Советского Союза Исаков», «Адмирал Амелько», «Адмирал Чичагов») и корветах проекта 20380/20385 («Ретивый», «Строгий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Резкий», «Проворный»).

«Кроме того, «Полимент-Редут», а вместе с ним и «Цирконы», скорее всего, получат ударные корабли ВМФ, которые будут проходить капитальный ремонт или модернизацию. Возможность пуска из одного стрельбового комплекса зенитных и крылатых ракет — логичное и очень нужное решение, к которому наша страна двигалась с позднесоветских времён», — отметил Корнев.

Как пояснил собеседник RT, использование УКСК позволяет рационализировать использование внутреннего пространства судна. Кроме того, унификация снимает необходимость направлять бюджетные средства на разработку, производство и эксплуатацию разных пусковых установок.

«В обозримой перспективе большая часть ударных кораблей ВМФ, за исключением МРК, будет оснащена стрельбовым комплексом, позволяющим использовать «Калибры», «Ониксы», зенитные ракеты и «Цирконы», — рассуждает Корнев.

На финальном этапе

Опрошенные RT эксперты полагают, что информация о грядущем появлении «Циркона» в арсенале кораблей ВМФ свидетельствует о том, что испытания этого уникального изделия находятся на финальном этапе. Впрочем, о конкретных сроках завершения разработки гиперзвуковой ракеты пока не сообщается.

Во время пресс-конференции на МАКС—2019 гендиректор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов отметил, что боеприпас будет создан в установленный заказчиком период.

Запуск ракеты с фрегата «Адмирал Горшков»

© Министерство обороны РФ

20 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию, Владимир Путин рассказал, что работа над «Цирконом» идёт успешно и будет завершена в запланированный срок. Как пообещал президент, мероприятия, связанные с постановкой на вооружение ракеты, не будут затратными.

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5 августа на сайте Кремля было опубликовано заявление Владимира Путина в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В нём российский лидер сообщил, что «Циркон» наряду с другими видами оружия позволит Москве надёжно парировать угрозы.

Головным разработчиком морской гиперзвуковой ракеты является «НПО машиностроения». «Циркон» способен развивать скорость около 9 Махов (более 9 тыс. км/ч). Дальность поражения морских и наземных целей превышает 1 тыс. км. Других характеристик боеприпаса официально не раскрывается.

В декабре прошлого года американский телеканал CNBC со ссылкой на доклад разведки США сообщил, что с 2015 года Россия якобы провела пять испытаний «Циркона».

«Велика вероятность, что средств, способных сбить «Циркон», не появится ещё очень долго. Для этого система ПВО-ПРО должна обладать намного большими вычислительными возможностями, чем сейчас. Нужна огромная работа без гарантированного положительного результата, и американцы это прекрасно понимают», — отметил в беседе с RT профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин.

Он прогнозирует, что сфера применения «Циркона» будет чрезвычайно широкой. Гиперзвуковые ракеты войдут в арсенал атомных многоцелевых АПЛ проекта 949А и проекта 885М «Ясень-М», а также атомных крейсеров проекта 1144 «Орлан» и перспективных эсминцев проекта 23560 «Лидер».

«Циркон» — это эффективное оружие сдерживания, прежде всего, Соединённых Штатов, обладающих самым большим флотом в мире. Ракета будет способна поражать авианосные группировки, крупные надводные корабли и наземные цели. В этом её главное предназначение. Даже небольшие корабли ВМФ получат весьма серьёзные боевые возможности», — подчеркнул аналитик.

Кроме того, как считает Козюлин, в России наверняка будет создана наземная версия «Циркона» в связи с крахом ДРСМД и нежеланием США садиться за стол переговоров. По прогнозу эксперта, модифицирование гиперзвуковой ракеты не потребует значительных средств.