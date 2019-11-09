«Эффективное оружие сдерживания»: как гиперзвуковая ракета «Циркон» усилит возможности ВМФ России

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Алексей Заквасин
Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевая атомная подлодка проекта 949А «Иркутск» в результате модернизации получат гиперзвуковые ракеты 3М22 «Циркон». Об этом сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. 31 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что этот боеприпас войдёт в арсенал корвета проекта 20385 «Гремящий». Эксперты полагают, что «Цирконами» будет оснащена большая часть ударных кораблей ВМФ, включая фрегаты, крейсеры и эсминцы. По мнению аналитиков, «Циркон» позволит ВМФ эффективно уничтожать авианосные группировки противника.
«Эффективное оружие сдерживания»: как гиперзвуковая ракета «Циркон» усилит возможности ВМФ России
  • © Пресс-служба Западного военного округа

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил журналистам, что гиперзвуковые ракеты 3М22 «Циркон» будут стоять на вооружении большого противолодочного корабля (БПК) проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевой атомной подлодки (АПЛ) проекта 949А «Иркутск».

«Циркон» обязательно будет»

 

Напомним, 31 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что «Цирконы» получит и головной корвет проекта 20385 «Гремящий», который сейчас проходит заводские испытания. Предполагается, что он станет первым носителем гиперзвуковых ракет в составе ВМФ.

«Циркон» обязательно будет», — сказал глава государства во время посещения корвета и судостроительного завода «Янтарь» (Калининград). Гиперзвуковые ракеты на «Гремящем» могут быть размещены в универсальном корабельном стрельбовом комплексе (УКСК). Сейчас он обеспечивает пуск ракет семейства 3М-14 «Калибр» и 3М55 «Оникс».

  • Президент РФ Владимир Путин во время осмотра корвета «Гремящий»
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

УКСК представляет собой контейнеры-ячейки, размещённые под палубой корабля. Комплекс был разработан в ОАО «Конструкторское бюро специального машиностроения» (КБСМ, Санкт-Петербург), входящем в концерн «Алмаз-Антей».

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Массогабаритные характеристики УКСК позволяют устанавливать его на морские платформы разного водоизмещения — малые ракетные корабли (МРК), корветы, фрегаты, БПК и пр. В ноябре 2017 года газета «Известия» со ссылкой на Главное командование Военно-морского флота РФ сообщила о модернизации УКСК. Обновлённый комплекс (УКСК-М) получит возможность применять «Цирконы» и зенитные ракеты.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев пояснил, что зенитные ракеты через УКСК-М будут запускаться на кораблях, где установлен комплекс ПВО 3К96-2 «Полимент-Редут». Возможности системы позволяют перехватывать цели на дальности до 150 км, а в перспективе — до 400 км.

Эксперт прогнозирует, что «Полимент-Редут» будет установлен на строящихся фрегатах проекта 22350 («Адмирал флота Касатонов», «Адмирал Головко», «Адмирал флота Советского Союза Исаков», «Адмирал Амелько», «Адмирал Чичагов») и корветах проекта 20380/20385 («Ретивый», «Строгий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Резкий», «Проворный»).

«Кроме того, «Полимент-Редут», а вместе с ним и «Цирконы», скорее всего, получат ударные корабли ВМФ, которые будут проходить капитальный ремонт или модернизацию. Возможность пуска из одного стрельбового комплекса зенитных и крылатых ракет — логичное и очень нужное решение, к которому наша страна двигалась с позднесоветских времён», — отметил Корнев.

Как пояснил собеседник RT, использование УКСК позволяет рационализировать использование внутреннего пространства судна. Кроме того, унификация снимает необходимость направлять бюджетные средства на разработку, производство и эксплуатацию разных пусковых установок.

«В обозримой перспективе большая часть ударных кораблей ВМФ, за исключением МРК, будет оснащена стрельбовым комплексом, позволяющим использовать «Калибры», «Ониксы», зенитные ракеты и «Цирконы», — рассуждает Корнев.

На финальном этапе

 

Опрошенные RT эксперты полагают, что информация о грядущем появлении «Циркона» в арсенале кораблей ВМФ свидетельствует о том, что испытания этого уникального изделия находятся на финальном этапе. Впрочем, о конкретных сроках завершения разработки гиперзвуковой ракеты пока не сообщается.

Во время пресс-конференции на МАКС—2019 гендиректор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов отметил, что боеприпас будет создан в установленный заказчиком период.

  • Запуск ракеты с фрегата «Адмирал Горшков»
  • © Министерство обороны РФ

20 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию, Владимир Путин рассказал, что работа над «Цирконом» идёт успешно и будет завершена в запланированный срок. Как пообещал президент, мероприятия, связанные с постановкой на вооружение ракеты, не будут затратными.

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5 августа на сайте Кремля было опубликовано заявление Владимира Путина в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В нём российский лидер сообщил, что «Циркон» наряду с другими видами оружия позволит Москве надёжно парировать угрозы.

Головным разработчиком морской гиперзвуковой ракеты является «НПО машиностроения». «Циркон» способен развивать скорость около 9 Махов (более 9 тыс. км/ч). Дальность поражения морских и наземных целей превышает 1 тыс. км. Других характеристик боеприпаса официально не раскрывается.

В декабре прошлого года американский телеканал CNBC со ссылкой на доклад разведки США сообщил, что с 2015 года Россия якобы провела пять испытаний «Циркона». 

«Велика вероятность, что средств, способных сбить «Циркон», не появится ещё очень долго. Для этого система ПВО-ПРО должна обладать намного большими вычислительными возможностями, чем сейчас. Нужна огромная работа без гарантированного положительного результата, и американцы это прекрасно понимают», — отметил в беседе с RT профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин.

Он прогнозирует, что сфера применения «Циркона» будет чрезвычайно широкой. Гиперзвуковые ракеты войдут в арсенал атомных многоцелевых АПЛ проекта 949А и проекта 885М «Ясень-М», а также атомных крейсеров проекта 1144 «Орлан» и перспективных эсминцев проекта 23560 «Лидер».

«Циркон» — это эффективное оружие сдерживания, прежде всего, Соединённых Штатов, обладающих самым большим флотом в мире. Ракета будет способна поражать авианосные группировки, крупные надводные корабли и наземные цели. В этом её главное предназначение. Даже небольшие корабли ВМФ получат весьма серьёзные боевые возможности», — подчеркнул аналитик.

Кроме того, как считает Козюлин, в России наверняка будет создана наземная версия «Циркона» в связи с крахом ДРСМД и нежеланием США садиться за стол переговоров. По прогнозу эксперта, модифицирование гиперзвуковой ракеты не потребует значительных средств.

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