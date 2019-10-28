Бесшумность и оснащение «Калибрами»: какими возможностями будут обладать новые подлодки Тихоокеанского флота

Одновременная закладка двух подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» на заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге запланирована на 1 ноября. Об этом в ходе совещания в Адмиралтействе сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов. Дизель-электрические подлодки «Варшавянка» — одни из самых тихих подводных судов в своём классе. Кроме того, эти субмарины оснащены ракетами «Калибр» и обладают возможностью их подводного запуска, отмечают эксперты.

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов заявил, что 1 ноября на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге будут заложены две подлодки проекта 636.3 — «Уфа» и «Магадан». Об этом главком ВМФ сообщил во время совещания, на котором обсуждались вопросы хода строительства серии неатомных подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.

Во время совещания начальники профильных управлений доложили о готовности к закладке подлодок и обсудили вопросы применения технологий при строительстве этих подводных кораблей с учётом их эксплуатации в условиях Дальнего Востока.

Генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков доложил главкому о состоянии производственных мощностей предприятия, отметив, что закладка двух подлодок одновременно является уникальным событием для судостроителей.

«Это иллюстрирует возможности завода и отлаженность процесса серийного строительства неатомных подводных лодок», — приводит слова Бузакова пресс-служба Минобороны России.

Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге

РИА Новости

© Александр Гальперин

Участники совещания проанализировали результаты испытаний первой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский». По данным Минобороны, подлодка подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики и полностью выполнила испытательную программу, включая погружения.

В свою очередь, главком ВМФ напомнил, что в декабре этого года на воду будет спущена вторая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Волхов» для Тихоокеанского флота.

Морское обновление

Главные приоритеты развития ВМФ определены в указе президента об основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года, который Владимир Путин подписал ещё в 2017 году.

В марте 2019 года министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в соответствии с госпрограммой вооружения до 2027 года российский Военно-морской флот пополнят более 180 новых кораблей и судов.

29 июля 2019 года, принимая Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ России, Владимир Путин заявил, что флот «осваивает новейшую технику, эффективно использует и разрабатывает не имеющие аналогов в мире перспективные инженерные и конструкторские решения».

«Только в этом году состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров. Обновляются морская авиация и береговые войска, совершенствуется инфраструктура военно-морских баз, восстановлена практика кругосветных походов», — подчеркнул президент России.

По его словам, уникальные образцы российских вооружений — гарантия того, что флот сможет дать «достойный отпор любому агрессору».

Президент отметил, что «уровень современных образцов вооружения и военной техники на флоте превысил 62%» и государство не намерено на этом останавливаться, а будет продолжать процесс перевооружения ВМФ.

Третье поколение

Подлодки проекта 636.3 «Варшавянка» относятся к третьему поколению подводных кораблей и являются продолжением советских дизель-электрических субмарин проектов 636 и 877, разработанных ЦКБ МТ «Рубин» (Санкт-Петербург).

Дизельная подводная лодка «Краснокаменск» класса «Варшавянка» во Владивостоке

РИА Новости

© Виталий Аньков

Своё необычное название «Варшавянка» унаследовала от проекта 636 — лодки были предназначены для экспорта в страны Варшавского договора в годы холодной войны. В 1990-е и 2000-е годы упрощённые модификации «Варшавянки» также экспортировались в Китай, Алжир и Вьетнам. Всего было изготовлено и продано за рубеж около 20 таких подлодок.

Длина субмарины проекта 636.3 составляет 74 м, ширина — 10 м, водоизмещение — около 2,3 тыс. т, глубина погружения — 300 м, автономность — 45 суток, подводная скорость — 20 узлов (37 км/ч), экипаж — 52 человека. «Варшавянка» относится к классу подлодок третьего поколения, но оснащена современным оборудованием, которое позволяет в значительной степени автоматизировать процессы управления.

Одним из главных достоинств лодок проекта 636.3 является их предельно малая шумность — на Западе их за это называют «Чёрной дырой».

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Особенностью подлодок проекта 636.3 является их оснащение комплексом ударного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ» и обновлённым радиоэлектронным оборудованием. Также подлодка оборудована шестью торпедными аппаратами 533 мм.

Боевое крещение «Варшавянка» получила в декабре 2015 года у берегов Сирии, произведя пуски по боевикам «Исламского государства»*. Это были первые в истории российского флота ракетные удары из подводного положения в условиях реальных боевых действий.

В марте 2019 года Минобороны сообщило, что на стадии строительства находятся шесть субмарин серии «Варшавянка», предназначенных для Тихоокеанского флота. При этом в ведомстве подчеркнули, что все корабли будут изготовлены с применением новых гидроакустических пластин, которые позволят «полностью скрыть подводные лодки от радаров».

Применение новых технологий вкупе с современным вооружением делает эти подлодки одними из самых востребованных российскими моряками, отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

«В проект строительства вносят определённые корректировки, поскольку появляются новые технологии, но главное — это то, что эти малошумные подлодки приспособлены для стрельбы «Калибрами». Американцы и натовцы называют эти подлодки «чёрной дырой», потому что не смогли засечь их на своих радарах. Естественно, при строительстве их лучшие качества сохранятся, и будут добавлены наработки, которые появились за время применения этих лодок, в том числе и для решения боевых задач в территориальных водах Сирии», — рассказал эксперт.

Ракетное преимущество

Использование «Варшавянкой» ракет «Калибр» является её принципиальным отличием от лодок схожих проектов, отметил в беседе с RT доктор военных наук капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков.

«Подводная лодка проекта 636 практически идентична подлодке проекта 877 «Палтус». Главное отличие — это пусковые установки, которые позволяют поставить ракеты «Калибр». Кроме того, на новой подлодке установлено более совершенное поглощающее покрытие, благодаря которому иностранные подлодки не смогут её обнаружить. В Средиземном море такие подлодки смогли обнаружить новейшую британскую субмарину, чем сорвали её участие в ударе по Сирии», — напомнил эксперт.

Пуск из подводного положения крылатых ракет «Калибр» с подводной лодки «Колпино»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

В свою очередь, Юрий Кнутов в разговоре с RT отметил, что подлодки смогут уничтожать как наземного противника, так и морского, потому что ракеты «Калибр» могут поражать не только сухопутные и морские цели, но и подводные корабли.

«Но всё же главной целью этих российских подводных лодок Тихоокеанского флота станут американские ракеты средней и меньшей дальности, которые будут размещены на территории Южной Кореи и Японии после распада Договора РСМД», — отметил Кнутов.

По словам эксперта, в дальнейшем на подлодках проекта 636.3 будут применять и другие виды высокоточного оружия, которое в последние годы было разработано в России.

«Ракеты «Калибр», которые могут запускаться с подводного положения, являются основным видом вооружения для подлодок этого класса. Однако намечается переход к универсальным пусковым установкам, которые будут более современные и совершенные, что в перспективе позволит новым подлодкам использовать в том числе и гиперзвуковые ракеты «Циркон», — заключил Юрий Кнутов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.