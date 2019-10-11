Подлодка «Петропавловск-Камчатский» завершила государственные испытания

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Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» завершила государственные испытания, сообщает газета «Известия».
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» завершила государственные испытания
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Корабль успешно выполнил программу испытаний, включая запланированные погружения», — заявили в пресс-службе судостроительной корпорации «Адмиралтейские верфи».

Все системы работали в штатном режиме.

В настоящее время на корабле проводят ревизию, после чего состоится чистовая отделка.

Ранее были завершены заводские испытания подлодки «Петропавловск-Камчатский».

Как передавал «ПолитЭксперт», в Минтрансе рассказали о планах по обновлению дноуглубительного флота.

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