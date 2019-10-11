Подлодка «Петропавловск-Камчатский» завершила государственные испытания
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
«Корабль успешно выполнил программу испытаний, включая запланированные погружения», — заявили в пресс-службе судостроительной корпорации «Адмиралтейские верфи».
Все системы работали в штатном режиме.
В настоящее время на корабле проводят ревизию, после чего состоится чистовая отделка.
Ранее были завершены заводские испытания подлодки «Петропавловск-Камчатский».
Как передавал «ПолитЭксперт», в Минтрансе рассказали о планах по обновлению дноуглубительного флота.