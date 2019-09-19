В Минтрансе рассказали о планах по обновлению дноуглубительного флота

Заместитель министра транспорта России, глава Росморречфлота Юрий Цветков рассказал о планах по обновлению дноуглубительного флота, сообщает издание «ПолитЭксперт».

В кулуарах выставки «Нева-2019» он отметил, что существует большая потребность в землечерпательных судах и на море, и на реках.

В настоящее время в правительстве обсуждают соответствующий проект. Как пояснил Цветков, запустить его намерены за счёт механизма льготного лизинга.

«На начальном этапе речь идёт о четырёх машинах. Это будут крупные, мощные землечерпалки с особыми технологиями, стоимостью по миллиарду каждая... Они могут быть размещены в начале будущего года, если всё срастётся», — заявил замминистра.

Строительством будет заниматься завод «Лотос» в Астраханской области с возможностью расширения и локализации.

Как добавил Цветков, важно, чтобы задачи по обновлению дноуглубительного флота были решены.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге открылись выставка и конференция «Нева-2019», посвящённая гражданскому судостроению.

«Невские новости» сообщали, что в Белом море прошли государственные испытания океанографического исследовательского судна «Академик Александров».