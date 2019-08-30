В Белом море прошли испытания исследовательского судна «Академик Александров»

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В Белом море прошли государственные испытания океанографического исследовательского судна «Академик Александров», сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу центра судоремонта «Звёздочка».
В Белом море прошли испытания исследовательского судна «Академик Александров»
  • РИА Новости

«Академик Александров» выполнял поставленные задачи в течение двух недель. Экипаж, в частности, проверил мореходность судна, его скоростные и манёвренные характеристики.

«Академик Александров» уже вернулся в Северодвинск. После проведения ревизии запланирован контрольный выход в море.

Ранее ФАН сообщало, что корвет «Гремящий» отправился от пристани «Северной верфи» на последний этап государственных испытаний.

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