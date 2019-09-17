В Петербурге открылась выставка «Нева-2019»
- © Международная выставка и конференция «Нева-2019»
Одним из выступающих стал президент Объединённой судостроительной компании Алексей Рахманов.
Среди других участников — представитель Международной морской организации ООН Сандра Рита Олнат и председатель Международной палаты судоходства Эбсен Поульссон.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Белом море прошли государственные испытания океанографического исследовательского судна «Академик Александров».