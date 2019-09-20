Завершены заводские испытания подлодки «Петропавловск-Камчатский»
- © Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»
Программа включала скоростные, манёвренные и глубоководные испытания.
Специалисты также измеряли магнитные поля и проверяли гидроакустический комплекс, комплексы радиолокации и связи, электроэнергетические установки и системы обеспечения жизнедеятельности.
Все механизмы соответствовали заявленным тактико-техническим характеристикам.
В скором времени должна начаться подготовка подлодки к государственным испытаниям.
Ранее в Минобороны России сообщили, что это первая подводная лодка проекта «Варшавянка», построенная для Тихоокеанского флота.
Как передавал «ПолитЭксперт», в Минтрансе рассказали о планах по обновлению дноуглубительного флота.