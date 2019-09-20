Завершены заводские испытания подлодки «Петропавловск-Камчатский»

Дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» завершила заводские ходовые испытания, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу «Адмиралтейских верфей».

Программа включала скоростные, манёвренные и глубоководные испытания.

Специалисты также измеряли магнитные поля и проверяли гидроакустический комплекс, комплексы радиолокации и связи, электроэнергетические установки и системы обеспечения жизнедеятельности.

Все механизмы соответствовали заявленным тактико-техническим характеристикам.

В скором времени должна начаться подготовка подлодки к государственным испытаниям.

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