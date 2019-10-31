Корвет «Гремящий» могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Российский лидер Владимир Путин посетил в Калининграде АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и строящийся корвет «Гремящий». Его, как пишет РИА Новости, могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Как отмечается, президент, поднявшись на борт корвета, осмотрел его помещения и ознакомился с системами вооружения.

На командном пункте корабля командир «Гремящего» капитан второго ранга Роман Довгайлов рассказал Путину об особенностях управления кораблем.

Он обратил внимание главы государства на нос корвета, где расположены пусковые контейнеры ракет «Калибр», рассказав, что в перспективе здесь могут быть размещены новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон».

«Циркон» обязательно будет», — заявил Путин, обращаясь к министру обороны Сергею Шойгу.

Министр в ответ улыбнулся и кивнул головой.

Ранее сообщалось, что Путин в Калининграде осмотрит корвет «Гремящий».

Как писало немецкое издание Stern, ракеты «Циркон» оказались быстрее, чем ранее предполагали западные эксперты.

Как подчёркивал Путин, гиперзвуковая ракета, скорость полёта которой составляет около 9 Махов, а дальность — более 1 тыс. км, способна поражать как морские, так и наземные цели.