Путин осмотрит корвет «Гремящий»

Российский президент Владимир Путин 31 октября в Калининграде осмотрит Прибалтийский судостроительный завод и корвет «Гремящий», который был спущен на воду в 2017 году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«В Калининграде верховный главнокомандующий осмотрит Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и корвет «Гремящий», спущенный на воду в 2017 году и завершающий в настоящее время заводские ходовые испытания», — заявили в пресс-службе.

Также глава государства проведёт в городе Светлогорске Калининградской области расширенное заседание президиума Государственного совета о задачах субъектов России в сфере здравоохранения.

Ранее Путин заявил о намерении в конце октября провести заседание Госсовета по здравоохранению.