Путин осмотрит корвет «Гремящий»

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин 31 октября в Калининграде осмотрит Прибалтийский судостроительный завод и корвет «Гремящий», который был спущен на воду в 2017 году.
Путин осмотрит корвет «Гремящий»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«В Калининграде верховный главнокомандующий осмотрит Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и корвет «Гремящий», спущенный на воду в 2017 году и завершающий в настоящее время заводские ходовые испытания», — заявили в пресс-службе.

Также глава государства проведёт в городе Светлогорске Калининградской области расширенное заседание президиума Государственного совета о задачах субъектов России в сфере здравоохранения.

Ранее Путин заявил о намерении в конце октября провести заседание Госсовета по здравоохранению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить