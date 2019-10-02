Путин анонсировал заседание Госсовета по здравоохранению

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Президент России Владимир Путин сообщил о намерении в конце октября провести заседание Госсовета, посвящённое вопросам здравоохранения. Об этом он сказал во время совещания по модернизации первичного звена здравоохранения.
Путин анонсировал заседание Госсовета по здравоохранению
  • РИА Новости

Он отметил, что от эффективности и качества работы в сфере здравоохранения зависят очень многие важные параметры, включая продолжительность жизни людей, демография и здоровье нации в широком смысле.

«Мы, безусловно, продолжим обсуждение этих тем с руководителями регионов, в том числе на специально организованном в конце октября этого года заседании Госсовета», — заявил он.

Также Путин заявил, что доплаты медработников не должны снизиться при поднятии доли оклада. 

«Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло», — подчеркнул глава государства.

На прошедшем совещании глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что для перехода на новую отраслевую систему оплаты труда врачей потребуется не менее двух лет.

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