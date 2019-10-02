Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда врачей
- РИА Новости
«Мы понимаем, что переход на новую отраслевую систему оплаты труда потребует не менее двух лет и дополнительных средств. Особенно на втором этапе, после определения нормы нагрузки и выработки на одну ставку», — заявила министр на совещании, посвящённом модернизации первичного звена здравоохранения.
По её словам, детализированную оценку дополнительных финансовых затрат следует ожидать только к концу 2021 года.
В августе правительство России начало разработку вариантов изменения структуры заработной платы медицинских работников первичного звена.