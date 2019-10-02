Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда врачей

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что переход на новую отраслевую систему оплаты труда врачей займёт не менее двух лет. Кроме того, для его осуществления необходимо выделение дополнительных средств из бюджета.
Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда врачей
  • РИА Новости

«Мы понимаем, что переход на новую отраслевую систему оплаты труда потребует не менее двух лет и дополнительных средств. Особенно на втором этапе, после определения нормы нагрузки и выработки на одну ставку», — заявила министр на совещании, посвящённом модернизации первичного звена здравоохранения.

По её словам, детализированную оценку дополнительных финансовых затрат следует ожидать только к концу 2021 года.

В августе правительство России начало разработку вариантов изменения структуры заработной платы медицинских работников первичного звена.

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