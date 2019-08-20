Правительство проанализирует систему зарплат медиков первичного звена

Российское правительство к концу сентября разработает варианты изменения структуры заработной платы медицинских работников первичного звена, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы договорились, что к концу сентября мы проработаем два возможных варианта подходов к структуре заработной платы», — цитирует её РИА Новости.

Голикова отметила, что важно не допустить перераспределения средств руководителями медучреждений «не в пользу тех, кто реально работает».

«Нам предстоит... сначала сформировать предложения, а потом принять решения: мы жёстко фиксируем структуру заработной платы (оклад, компенсационные, стимулирующие и внутри этого дифференциацию), чтобы это не было отдано на откуп руководителям медучреждений», — пояснила она.

Она также допустила возможность введения дополнительных выплат, которые позволят повысить общий уровень дохода специалистов здравоохранения первичного звена.

«И второе направление (как альтернативное) — это возможное введение доплат, как это было в своё время в рамках национального проекта «Здоровье», первого национального проекта... Может быть, пообсуждать и вернуть такой подход», — предложила Голикова.

По её словам, к 1 октября правительство сформирует, согласует и одобрит принципы модернизации системы первичного здравоохранения.

Ранее лидер России Владимир Путин заявил, что россияне справедливо жалуются на качество первичного звена здравоохранения: пациенты недовольны очередями к врачам-специалистам, а медицинские работники — уровнем зарплаты и высокой нагрузкой.

По его мнению, в данной сфере в целом наблюдается «провал».