Путин назвал справедливыми жалобы на первичное звено здравоохранения

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Президент России Владимир Путин заявил, что россияне справедливо жалуются на качество первичного звена здравоохранения.
Путин назвал справедливыми жалобы на первичное звено здравоохранения
  • Reuters

«Люди по-прежнему сегодня не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена. Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам и их нехватку. А медицинские работники, в свою очередь, недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Путин, необходимо детально проработать имеющиеся проблемы и найти эффективные способы их решения.

Ранее был составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом.

В июле в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость острыми гепатитами В и С в России в 2018 году достигла исторического минимума.

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