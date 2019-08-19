В России увеличилось число больных гастритом

Короткая ссылка
Александра Рыкова
В России за последние пять лет на 7% увеличилось число жителей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки). Об этом свидетельствуют данные Минздрава, с которыми ознакомился RT.
В России увеличилось число больных гастритом
  • © Global Look Press

Так, в 2013 году число пациентов с гастритом и дуоденитом составило 3,8 млн человек. В 2018 году — 4,1 млн пациентов.

Согласно данным за 2018 год, наибольший уровень заболеваемости гастритом и дуоденитом зафиксирован в Алтайском крае — 7510,5 случаев на 100 тыс. населения. На втором месте — Чувашия (4735 случаев). 

Далее идут Карелия (4609,9), Ненецкий автономный округ (4577,4) и Санкт-Петербург (4066,8). 

Регионом с наименьшим уровнем заболеваемости гастритом и дуоденитом по итогам прошлого года стала Еврейская автономная область (1180,1). Также невысокий уровень заболеваемости был в Северной Осетии (1513,6), Кабардино-Балкарии (1524,8), Кировской области (1527,2) и Республике Крым (1710,4). 

В целом по России уровень заболеваемости гастритом и дуоденитом в 2018 году составил 2806,8 случаев на 100 тыс. населения. 

Ранее был составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить