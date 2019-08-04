Названы регионы — лидеры по числу пациентов с алкогольной зависимостью

На основе данных Минздрава за 2018 год RT составил рейтинг регионов России по числу пациентов с впервые выявленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя (включая синдром зависимости от алкоголя).

В прошлом году больше всего пациентов с впервые в жизни установленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, было зарегистрировано в Москве — 2,8 тыс. Примерно столько же было поставлено на учёт в Московской области.

В Пермском крае и Челябинской области на учёт встали 2,4 тыс. пациентов с такими расстройствами. В Республике Башкортостан — 2,2 тыс.

Далее идут Свердловская область (2,1 тыс.) и Алтайский край (2 тыс.).

Меньше всего психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя, было зарегистрировано в Ингушетии — всего один случай за весь год.

Также небольшое число таких пациентов — в Чечне (59 человек), Ненецком автономном округе (80), Карачаево-Черкесии (101) и на Чукотке (103).

Всего в 2018 году в России встали на учёт 75,7 тыс. пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с употреблением алкогольных напитков.