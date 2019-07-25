В России предложили создать инструкцию по выявлению контрафактного алкоголя

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Александра Рыкова
Депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился в Росалкогольрегулирование с предложением подготовить инструкцию для населения по выявлению контрафактного алкоголя. Текст обращения есть в распоряжении RT.
В России предложили создать инструкцию по выявлению контрафактного алкоголя
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

По мнению автора инициативы, рынок контрафактного алкоголя в России, помимо экономического ущерба государству, наносит серьёзный урон здоровью населения — возрастает, в том числе, смертность от отравления суррогатным алкоголем, заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Зачастую контрафакт продаётся под видом легальных популярных брендов и привлекает дешевизной, напомнил депутат. 

В числе мер, которые будут препятствовать развитию теневого алкогольного рынка, предлагается создать инструкцию по выявлению контрафактного алкоголя. Так граждане смогут узнать, как проверить акцизную марку, фирменную тару и этикетку. 

Также в инструкции будет предложено установить приложение «АнтиконтрафактАлко» (оно уже разработано Росалкогольрегулированием), где можно проверить алкогольную продукцию с помощью специального QR-кода. 

Как сказано в тексте обращения, владельцы магазинов должны будут в обязательном порядке разместить инструкцию в отделах, где продаётся алкоголь. 

Ранее в Госдуме предложили создать центр мониторинга оборота алкогольной продукции в интернете. 

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