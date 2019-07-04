В Ленобласти пресекли работу цеха по производству контрафактного алкоголя

В Ленинградской области пресекли работу цеха по производству контрафактного алкоголя, сообщает kp.ru.

«Во время проверок в Красногвардейском районе сотрудники «экономической» полиции в ряде частных магазинов обнаружили и изъяли бутылки с алкоголем известных брендов, которые были обклеены поддельными федеральными специальными марками», — заявили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Уголовное дело завели в апреле 2019 года. Через два месяца полицейские окончательно вышли на след. Как выяснилось, в одном из домов в городе Тосно находился цех.

В настоящее время продолжается розыск организаторов производства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области изъяли более 10 тыс. банок с поддельной красной икрой.