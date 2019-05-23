В Адыгее вынесли приговор по делу о производстве контрафактного алкоголя
- РИА Новости
Все подсудимые получили реальные сроки лишения свободы. По совокупности преступлений один из обвиняемых — житель Краснодарского края — с учётом рецидива приговорён к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Двое остальных — жители Кубани и Адыгеи — приговорены к трём и трём с половиной годам колонии строгого режима соответственно.
Кроме того, всех троих обязали выплатить штрафы по 800 тыс. рублей.
Ранее интернет-издание «Сусанин» передавало, что девятерых жителей Удмуртии обвинили в изготовлении и продаже 20 тонн поддельного алкоголя.