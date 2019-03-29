Девятерых жителей Удмуртии обвинили в изготовлении и продаже 20 тонн поддельного алкоголя

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Девятерых жителей Удмуртии обвинили в изготовлении и продаже поддельного спиртного, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.
Девятерых жителей Удмуртии обвинили в изготовлении и продаже 20 тонн поддельного алкоголя
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С 2011 по 2017 год участники организованной группы незаконно производили алкогольную продукцию и сбывали её на территории региона.

В ходе обысков в местах жительства обвиняемых и в складских и арендованных помещениях полицейские изъяли крупную партию немаркированного алкоголя и сырья, а также оборудование и тару.

Участники организованной группы обвиняются в незаконном производстве, хранении и реализации 20 тонн алкоголя. Также установлена причастность одного из фигурантов к легализации денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, а другого — к незаконному хранению оружия.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории Курганской области задержали крупную партию нелегального алкоголя.

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