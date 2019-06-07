В ХМАО изъяли более двух с половиной тысяч ящиков контрафактного алкоголя

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В Сургуте изъяли более двух с половиной тысяч ящиков контрафактного алкоголя, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.
В ХМАО изъяли более двух с половиной тысяч ящиков контрафактного алкоголя
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Задержание прошло на складах, где и хранилось нелегальное спиртное.

Против директора и двух работников завели уголовное дело.

«Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также установлены магазины, в которых сбывался контрафактный алкоголь. Степень их вины установит следствие.

Ранее Nation News сообщал, что в Самарской области пресекли подпольное производство табачной продукции.

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