В ХМАО изъяли более двух с половиной тысяч ящиков контрафактного алкоголя

В Сургуте изъяли более двух с половиной тысяч ящиков контрафактного алкоголя, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

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Задержание прошло на складах, где и хранилось нелегальное спиртное. Против директора и двух работников завели уголовное дело. «Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Также установлены магазины, в которых сбывался контрафактный алкоголь. Степень их вины установит следствие. Ранее Nation News сообщал, что в Самарской области пресекли подпольное производство табачной продукции.