В ХМАО изъяли более двух с половиной тысяч ящиков контрафактного алкоголя
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Задержание прошло на складах, где и хранилось нелегальное спиртное.
Против директора и двух работников завели уголовное дело.
«Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Также установлены магазины, в которых сбывался контрафактный алкоголь. Степень их вины установит следствие.
Ранее Nation News сообщал, что в Самарской области пресекли подпольное производство табачной продукции.