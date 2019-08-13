Составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом

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Александра Рыкова
Минздрав представил данные о заболеваемости вирусным гепатитом в России, на основе которых RT составил рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с этим заболеванием.
Составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом
  • РИА Новости

На первом месте по числу случаев вирусного гепатита — Чукотский автономный округ, где на конец 2018 года уровень заболеваемости составил 3546,2 случая на 100 тыс. населения. 

На втором месте Магаданская область — 2068,8 случая на 100 тыс. населения. 

Далее идут Ямало-Ненецкий автономный округ (1863), Якутия (1773,8) и Ханты-Мансийский автономный округ (1641,1). 

Наименьший уровень заболеваемости вирусным гепатитом зафиксирован в Липецкой области (50,6), Калмыкии (147,4), Чечне (171,5), Дагестане (174,4) и Ингушетии (180,9). 

Всего в 2018 году в России проживало 916 884 человека с вирусным гепатитом (на 24,1 тыс. больше, чем в 2017 году). Из них 83,6 тыс. — впервые выявленные случаи в 2018 году.

Уровень заболеваемости в целом по стране в 2018 году составил 624,2 случая на 100 тыс. населения (в 2017 году — 607,9 случая). 

Согласно терминологии Всемирной организации здравоохранения, вирусный гепатит — это воспаление печени, вызываемое одним из пяти вирусов гепатита: A, B, C, D и E.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость острыми гепатитами В и С в России в 2018 году достигла исторического минимума.

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