Составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом

Минздрав представил данные о заболеваемости вирусным гепатитом в России, на основе которых RT составил рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с этим заболеванием.

На первом месте по числу случаев вирусного гепатита — Чукотский автономный округ, где на конец 2018 года уровень заболеваемости составил 3546,2 случая на 100 тыс. населения.

На втором месте Магаданская область — 2068,8 случая на 100 тыс. населения.

Далее идут Ямало-Ненецкий автономный округ (1863), Якутия (1773,8) и Ханты-Мансийский автономный округ (1641,1).

Наименьший уровень заболеваемости вирусным гепатитом зафиксирован в Липецкой области (50,6), Калмыкии (147,4), Чечне (171,5), Дагестане (174,4) и Ингушетии (180,9).

Всего в 2018 году в России проживало 916 884 человека с вирусным гепатитом (на 24,1 тыс. больше, чем в 2017 году). Из них 83,6 тыс. — впервые выявленные случаи в 2018 году.

Уровень заболеваемости в целом по стране в 2018 году составил 624,2 случая на 100 тыс. населения (в 2017 году — 607,9 случая).

Согласно терминологии Всемирной организации здравоохранения, вирусный гепатит — это воспаление печени, вызываемое одним из пяти вирусов гепатита: A, B, C, D и E.



Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость острыми гепатитами В и С в России в 2018 году достигла исторического минимума.