В Минздраве назвали три самых опасных инфекционных болезни в России

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Главный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Елена Малинникова рассказала RT о трёх самых опасных инфекционных заболеваниях для взрослого человека в России.
В Минздраве назвали три самых опасных инфекционных болезни в России
  • РИА Новости

По её словам, в данном списке первым является гепатит.

«Это одна из первых наших проблем, хотя в настоящий момент семимильными шагами идут исследования современных методов лечения (заболевания. — RT). На сегодняшний день мы можем сказать, что борьба идёт полным ходом», — отметила она.

Также Малинникова добавила, что в перечень попадает корь. Данная инфекция хоть и является вакциноуправляемой, то есть её можно предупредить, в России фиксируется рост заболеваемости корью.

«И остаётся ещё нерешённая, но решаемая проблема — ВИЧ», — заключила она.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости острыми гепатитами В и С в 2018 году.

В мае в ведомстве сообщили о ситуации с заболеваемостью ВИЧ в России.

В ноябре 2018 года ФАН передавало, что правительство России из резервного фонда выделит Министерству здравоохранения страны дополнительные средства на приобретение лекарств ВИЧ-инфицированным гражданам.

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