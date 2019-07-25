Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости острыми гепатитами В и С в 2018 году

В Роспотребнадзоре рассказали, что заболеваемость острыми гепатитами В и С в России в 2018 году достигла исторического минимума.

«В 2018 году показатели заболеваемости острыми гепатитами В и С в стране достигли самых низких за все годы наблюдения уровней — 0,67 и 1,11 случая на 100 тыс. населения соответственно», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Отмечается, что среди детей 0—14 лет показатель заболеваемости острым гепатитом в 2018 году составил 0,04 на 100 тыс. возрастной группы, среди подростков 15—19 лет — 0,17, а среди взрослых 20—29 лет — 0,89.

«Основную проблему для системы здравоохранения России представляют хронические гепатиты В и С... В 2018 году заболеваемость в России составила 17,9 и 32,7 случая на 100 тыс. населения соответственно», — добавили в пресс-службе.

В мае Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью ВИЧ в России.

В ноябре 2018 года ФАН передавало, что правительство России из резервного фонда выделит Министерству здравоохранения страны дополнительные средства на приобретение лекарств ВИЧ-инфицированным гражданам.