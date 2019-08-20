Путин назвал «провалом» ситуацию в первичном звене здравоохранения

Президент России Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам модернизации здравоохранения, заявил, что без модернизации первичного звена сферы число инфарктов и инсультов не уменьшится.

«Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится. Потому что в первичном звене провал — вот в чём проблема», — сказал он.

Как указал Путин, необходимо «принять дополнительные меры по укреплению первичного звена здравоохранения».

«Я прошу Министерство здравоохранения, и не только министерство, но и правительство. Во-первых нужно проанализировать всю систему уровня и качество организации заработной платы в первичном звене. В целом по стране мы вроде как добились целевых показателей — 200% по экономике региона, но это далеко не везде так», — добавил он.

Президент также поручил правительству к 1 октября подготовить принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения.

«Подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения в стране. Второе — инициировать и организовать подготовку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в регионах России», — отметил он.

По его словам, эти программы должны быть готовы не позднее 1 июля 2020 года.

Глава государства также сказал, что граждане России справедливо жалуются на качество первичного звена здравоохранения.

В июне Путин обозначил три основные проблемы в сфере здравоохранения. Первой президент назвал доступность первичного звена здравоохранения.

RT вёл прямую трансляцию.