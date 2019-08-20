Путин назвал «провалом» ситуацию в первичном звене здравоохранения

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам модернизации здравоохранения, заявил, что без модернизации первичного звена сферы число инфарктов и инсультов не уменьшится.
Путин назвал «провалом» ситуацию в первичном звене здравоохранения
  • РИА Новости

«Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится. Потому что в первичном звене провал — вот в чём проблема», — сказал он.

Как указал Путин, необходимо «принять дополнительные меры по укреплению первичного звена здравоохранения».

«Я прошу Министерство здравоохранения, и не только министерство, но и правительство. Во-первых нужно проанализировать всю систему уровня и качество организации заработной платы в первичном звене. В целом по стране мы вроде как добились целевых показателей — 200% по экономике региона, но это далеко не везде так», — добавил он.

Президент также поручил правительству к 1 октября подготовить принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения.

«Подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения в стране. Второе — инициировать и организовать подготовку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в регионах России», — отметил он.

По его словам, эти программы должны быть готовы не позднее 1 июля 2020 года. 

Глава государства также сказал, что граждане России справедливо жалуются на качество первичного звена здравоохранения.

В июне Путин обозначил три основные проблемы в сфере здравоохранения. Первой президент назвал доступность первичного звена здравоохранения.

RT вёл прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить