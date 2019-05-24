В Госдуме обсудили первые результаты реализации нацпроекта «Здравоохранение»
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- РИА Новости
Как напомнил Менделевич, нацпроект поделён на восемь кейсов, один из которых посвящён сердечно-сосудистым заболеваниям.
В соответствии с заложенными показателями, смертность от болезней системы кровообращения к 2024 году должна снизиться до 450 случаев на 100 тыс. населения. На эти цели федеральный бюджет планирует направить 74,7 млрд рублей. В 2019 году на это выделили более 11,5 млрд рублей.
Средства пошли на оснащение медицинским оборудованием региональных учреждений здравоохранения.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге обсудили вопросы повышения качества врачебных услуг.