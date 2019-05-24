В Госдуме обсудили первые результаты реализации нацпроекта «Здравоохранение»

В Госдуме обсудили первые результаты реализации национального проекта «Здравоохранение», сообщает InKazan.ru со ссылкой на помощника депутата от Татарстана Бориса Менделевича, который провёл заседание.

Как напомнил Менделевич, нацпроект поделён на восемь кейсов, один из которых посвящён сердечно-сосудистым заболеваниям.

В соответствии с заложенными показателями, смертность от болезней системы кровообращения к 2024 году должна снизиться до 450 случаев на 100 тыс. населения. На эти цели федеральный бюджет планирует направить 74,7 млрд рублей. В 2019 году на это выделили более 11,5 млрд рублей.

Средства пошли на оснащение медицинским оборудованием региональных учреждений здравоохранения.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге обсудили вопросы повышения качества врачебных услуг.