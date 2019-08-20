«Должны быть истрачены с умом»: Путин о деньгах, выделенных на развитие здравоохранения

Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по вопросам модернизации здравоохранения. В ходе встречи планируется обсуждается материально-техническое состояние больниц и поликлиник, укомплектованность медучреждений врачами и средними медицинскими работниками, а также уровень заработных плат медработников и обеспечение их жильём. RT вёл прямую трансляцию.