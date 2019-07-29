«Флот мощной океанской державы»: как в ближайшие годы усилятся боевые возможности российского ВМФ

Доля современных образцов вооружений на флоте превысила 62%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном приёме по случаю Дня ВМФ. В ближайшие годы в состав флота войдут перспективные корабли и подводные лодки, оснащённые не имеющей аналогов в мире военной техникой и системами. Среди них уникальные гиперзвуковые комплексы, боевые атомные беспилотники, стратегические ракетоносцы, фрегаты, корветы и большие десантные корабли.

Президент России Владимир Путин сообщил, что российский Военно-морской флот будет пополняться новейшими образцами вооружений и военной техники. С соответствующими заявлениями глава государства выступил в Санкт-Петербурге на мероприятиях, посвящённых Дню ВМФ России.

Принимая главный военно-морской парад, Путин, в частности, заявил, что флот «осваивает новейшую технику, эффективно использует и разрабатывает не имеющие аналогов в мире перспективные инженерные и конструкторские решения».

«Только в этом году состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров. Обновляются морская авиация и береговые войска, совершенствуется инфраструктура военно-морских баз, восстановлена практика кругосветных походов», — подчеркнул президент России.

По его словам, уникальные образцы российских вооружений — гарантия того, что флот сможет дать «достойный отпор любому агрессору».

Позже на приёме в честь Дня Военно-морского флота российский лидер отметил, что «уровень современных образцов вооружения и военной техники на флоте превысил 62 процента» и государство не намерено на этом останавливаться, а будет продолжать процесс перевооружения ВМФ.

Ядерный щит и меч

Как отмечал в марте 2019 года министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, в соответствии с госпрограммой вооружения до 2027 года в течение ближайших десяти лет российский Военно-морской флот пополнят более 180 новых кораблей и судов.

Главные приоритеты развития российских военно-морских сил определены в указе президента об основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года. Подписан он был ещё в 2017 году. Одна из основных задач, стоящих перед российским ВМФ, — закрепление «на втором месте в мире по боевым возможностям». А первоочередная цель — поддержание военно-морского потенциала на таком уровне, который бы обеспечил отражение любой агрессии и нанесение неприемлемого ущерба любому противнику.

Ключевую роль в её достижении играет совершенствование военно-морского компонента российской ядерной триады. В настоящее время в российском ВМФ идёт плановая замена советских атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (АПРКСН) проектов 667 и 941 новейшими подлодками проекта 955 «Борей». Новые стратегические субмарины вооружены межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава» и способны находиться в автономном режиме до трёх месяцев.

Сейчас в составе российского ВМФ находятся три подлодки этого проекта: К-535 «Юрий Долгорукий», К-550 «Александр Невский» и К-551 «Владимир Мономах». В этом году производитель ОАО «ПО Севмаш» планирует передать флоту ещё одного «стратега» — К-549 «Князь Владимир». В последующие годы ВМФ пополнят ещё несколько АПРКСН проекта «Борей»: «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский».

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» на рейде в Кольском заливе во время морского парада в честь Дня ВМФ в Североморске

РИА Новости

© Павел Львов

Ещё одна грозная новинка российского подводного флота — атомный подводный аппарат неограниченной дальности «Посейдон». В послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года Путин рассказал, что он успешно проходит испытания.

В апреле в Северодвинске спустили на воду атомную подводную лодку специального назначения проекта 09852 «Белгород», которая должна стать первым носителем ядерного дрона. По оценке экспертов, это уникальное оружие будет обладать колоссальной разрушительной силой и способностью снести с лица Земли ключевые военно-морские объекты противника.

По информации агентства РИА Новости, до конца текущего года на воду должны спустить второй носитель «Посейдонов» — подводную лодку «Хабаровск».

От гиперзвука до искусственного интеллекта

Также на боевое дежурство, по словам Сергея Шойгу, до конца текущего года должна заступить многоцелевая атомная подводная лодка «Казань» проекта 885 «Ясень». Она будет вооружена противокорабельными ракетами «Оникс», крылатыми ракетами «Калибр» и новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон». В ближайшие годы ВМФ получит ещё пять таких субмарин.

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«Циркон» также поступит на вооружение и наземных кораблей. Дальность ракеты составит свыше 1 тыс. км, скорость — до 9 махов. В марте российские СМИ писали, что эти гиперзвуковые ракеты могут поступить на вооружение Военно-морского флота с 2023 года.

В марте 2019 года внимание британских СМИ привлекла установленная на российском фрегате «Адмирал Горшков» станция визуально-оптических помех «Филин». Это новейшее российское оружие нелетального действия, способное временно нейтрализовать живую силу противника. В настоящее время инженеры опытного завода «Интеграл» в Санкт-Петербурге разрабатывают новые версии «Филина». По словам разработчиков, комплекс не имеет аналогов в мире.

Помимо фрегата «Адмирал Горшков», данная ослепляющая система должна поступить на вооружение другого корабля проекта 22350 — «Адмирала Касатонова». 28 июля 2019 года этот новейший фрегат принимал участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Корабли этого проекта, заложенные на заводе «Северная верфь» (Санкт-Петербург), должны стать самыми крупными из тех, что построены российскими производителями. По словам генерального директора «Северной верфи» Игоря Пономарёва, до конца 2022 года ВМФ получит два других корабля этой серии: «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков».

Новейшие фрегаты должны составить основу сил Военно-морского флота России в дальней морской зоне. На их вооружении будут находиться ракеты «Калибр», «Оникс», артиллерийско-ракетный комплекс «Палаш» и ЗРК «Полимент-Редут». По информации «Известий», на фрегатах разместят также противоминный роботизированный комплекс «Диаманд» и разведывательные беспилотники «Орлан-10». Особенность этих кораблей заключается в применении стелс-технологий.

Макет авианосца «Ламантин»

РИА Новости

© Владимир Гальперин

В первой половине июля в Санкт-Петербурге прошёл Международный военно-морской салон (МВМС-2019), на котором были продемонстрированы перспективные разработки российского военпрома: от проекта авианосца «Ламантин» до универсального десантного корабля «Прибой». Все эти корабли были представлены в виде макетов. А вот показанный там же интегрированный комплекс связи на основе новой системы управления с искусственным интеллектом уже применяется в ВМФ, заявили ранее представители разработчика — холдинга «Росэлектроника».

Кстати, на МВМС-2019 главком ВМФ России Николай Евменов заявил, что у России обязательно будет свой атомный авианосец, но не в ближайшее время.

Новое пополнение

Помимо уже упомянутых подлодок и фрегатов, в ближайшие годы ВМФ России должны пополнить корабли ближней морской зоны — корветы. Так, в июле начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский сообщил, что в 2020 году в состав Тихоокеанского флота войдёт корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а в 2021-м — корвет «Резкий». Это представители проекта 20380. На их вооружении будут находиться крылатые ракеты (в том числе хорошо зарекомендовавший себя при ударах по террористам в Сирии «Калибр»), системы ПВО, артиллерии и противолодочной обороны.

Модернизированный корвет проекта 20385 «Гремящий» должен быть передан ВМФ в текущем году. 28 июля он принимал участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

В 2022-м году на вооружение российского флота должен поступить первый корвет новейшей серии 20386 — «Меркурий». Его определяющая особенность — принцип модульности, предусматривающий возможность временной установки разных комплексов вооружения. Это позволит расширить список выполняемых кораблём задач.

Также в 2019 году ВМФ России планируется передать большой десантный корабль «Пётр Моргунов» проекта 11711. Первый корабль этой серии — «Иван Грен» — поступил на Северный флот в прошлом году.

Большой десантный корабль «Иван Грен»

РИА Новости

© Павел Львов

Российский ВМФ должен пополнить и один из трёх фрегатов проекта «Буревестник» — «Адмирал Бутаков», «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов», которые пока стоят на верфях в Калининграде. Ранее поступали сообщения, что корабли могут отправиться в Индию. Однако 31 марта в интервью газете «Военно-промышленный курьер» командир 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота контр-адмирал Олег Криворог заявил, что сейчас на флоте идёт формирование экипажа для «Адмирала Бутакова».

Между тем заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин сообщил, что до 2025 года Тихоокеанский флот получит шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка». Как ожидается, до 2021 года в состав ВМФ войдут две другие неатомные подводные лодки проекта 677 «Лада» — «Кронштадт» и «Великие Луки». До 2021 года «Объединённая судостроительная корпорация» по заказу Минобороны должна разработать технический проект неатомных подлодок нового поколения «Калина».

«Один из самых передовых»

Как отметил в разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов, «самое главное — то, что к концу этого года будет спущена на воду несущая подводная лодка «Хабаровск», на которой будут находиться наши знаменитые «Посейдоны» — оружие судного дня».

«Это уникальное оружие, которое призвано отрезвить любую страну, пытающуюся напасть на наше государство. Кроме того, будут строиться фрегаты нового поколения. Завершены госиспытания универсального высокоточного ЗРК «Полимент-Редут». Мы выходим на создание новых атомных подводных лодок», — подчеркнул он.

По словам Кнутова, «фактически российский флот становится одним из самых передовых в мире». Если по количественным характеристикам РФ уступает ВМС США, то по качественным начинает выходить на одно из первых мест, добавил аналитик.

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Также, по словам эксперта, особое внимание стоит обратить на проект атомных подводных лодок пятого поколения «Хаски», которые должны будут «охотиться» в Мировом океане за стратегическими субмаринами и авианосцами противника.

Как отметил Кнутов, залог успешного функционирования флота — взаимодействие всех его элементов: надводного, подводного, морской авиации и комплексов береговой обороны.

Эксперты отмечают, что огромное значение для флота имеет подготовка моряков. В связи с этим эксперты вслед за президентом России и адмиралом Николаем Евменовым особенно выделили состоявшийся в прошлом году кругосветный поход кораблей «Адмирал Горшков», судна материально-технического обеспечения «Эльбрус» и спасательного буксира «Николай Чикер».

«Кругосветные походы боевых кораблей серьёзно влияют на боевую выучку моряков, поскольку всё идёт в системе, это не просто один корабль», — заявил в беседе с RT бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год адмирал Игорь Касатонов. По его словам, работает всё: системы управления, связи, освещения обстановки через космос, задействованы все возможности.

В свою очередь, военный эксперт Виктор Литовкин подчеркнул в разговоре с RT, что российский флот постепенно усиливает свой боевой потенциал.