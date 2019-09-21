«Не могут смириться с отставанием»: как конгресс США намерен противодействовать российскому гиперзвуковому оружию

США не обладают системами защиты от гиперзвукового оружия России и Китая. Об этом говорится в докладе исследовательской службы конгресса. В документе отмечается, что Вашингтон не сможет противодействовать российским гиперзвуковым ракетам до середины 2020-х годов. По словам авторов доклада, сегодня над созданием гиперзвука работают ВМС, ВВС и Сухопутные силы, однако у Пентагона нет утверждённых программ. Американские аналитики рекомендуют конгрессменам заключить с РФ и КНР новые договоры о сдерживании по примеру ДРСМД или СНВ-III.

Исследовательская служба конгресса США подготовила для американских парламентариев новый доклад, посвящённый распространению гиперзвукового оружия. В нём членов обеих палат парламента информируют о принципах его работы, рассказывают, какие разработки ведутся в США, а также напоминают об угрозе его применения со стороны России и Китая.

Документ был представлен конгрессменам и сенаторам в связи с запросом дополнительного финансирования, которое хочет получить Пентагон на исследование технологий гиперзвукового оружия.

«Бюджетный запрос Пентагона на все исследования, связанные с гиперзвуковым оружием, составляет $2,6 млрд, включая $157,4 млн на разработку программ гиперзвуковой защиты», — говорится в тексте документа, с которым ознакомился RT.

Авторы доклада при этом отмечают, что в настоящее время у Министерства обороны США нет утверждённых программ по гиперзвуковому вооружению.

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«Это позволяет предположить, что оно (Министерство обороны. — RT), возможно, не одобрило либо требования к системам, либо долгосрочные планы финансирования», — пишут специалисты исследовательской службы конгресса.

Как отметил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, РФ обогнала США в сфере гиперзвукового оружия, однако Вашингтону тяжело это признать.

«Возможно, Соединённые Штаты в определённой степени согласны с тем, что они отстают в сфере гиперзвукового оружия, но публично не признают это и, соответственно, ищут инфоповоды, которые, по их мнению, обличают РФ как агрессора и поднимают их статус в глазах общественности», — рассказал Кошкин в беседе с RT.

По словам эксперта, «США просто расслабились, поскольку они считали и продолжают себя считать лидерами в основных сферах жизнедеятельности, в том числе и в оборонной».

С этой точкой зрения согласен и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«Действительно, Вашингтон отстаёт не только от России, но и от Китая по разработке гиперзвукового оружия. Американскую сторону раньше не заботила эта сфера исследований, а уверенность в абсолютном превосходстве сыграла с ними злую шутку», — отметил Батюк.

Армия, авиация и флот

В докладе отмечается, что все три главных вида Вооружённых сил США — ВМС, ВВС и армия (Сухопутные силы) — могут стать потенциальными разработчиками нового вида оружия и уже работают над собственными концепциями программ по его созданию.

Так, ВМС разрабатывают концепцию мгновенного неядерного удара. Она призвана «предоставить американским вооружённым силам возможность наносить удары по укреплённым и мобильным целям с помощью неядерных боезарядов».

В рамках этой программы, указывается в докладе, моряки хотят разработать как собственный гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок, так и специальную пусковую установку, которая будет размещаться на американских подлодках.

Испытательный образец американского гиперзвукового блока Hypersonic Test Vehicle

Reuters

© Bobbi Zapka/USAF

Докладчики сообщают, что для этого морякам понадобятся $593 млн в рамках разработки новых ракет средней дальности IR CPS в 2020 финансовом году, а также $5,2 млрд в течение пяти последующих лет в рамках Программы обороны будущего (FYDP — Future Years Defense Program).

Собственный проект по созданию оружия нового типа ведут и ВВС США. В рамках программы по разработке гиперзвукового неядерного оружия они собираются совместить планирующий летательный аппарат с твердотопливной ракетой, наводящейся с помощью системы GPS. Пуск таких ракет будет осуществляться со стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress.

Сухопутные войска также готовятся реализовать программу по созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования, в рамках которой будут вестись разработки боевого блока и двухступенчатой пусковой системы.

В докладе отмечается, что военные рассчитывают добиться дальности действия ракеты в 2,25 км, преодолевать средства защиты противника в так называемых зонах A2/AD (рубеж ПРО в Калининграде. — RT). Для этих исследований военным понадобится финансирование в размере $228 млн в 2020 финансовом году и ещё $1,2 млрд в рамках Программы обороны будущего. Первые полётные испытания гиперзвуковой ракеты наземного базирования могут состояться уже в 2023 году, отмечается в докладе.

Андрей Кошкин считает, что озвученные в докладе даты предполагаемых испытаний чересчур оптимистичны и мало соотносятся с реальностью.

«Вашингтон из пропагандистских соображений заявляет в информационном пространстве, что через 2—3 года американцы создадут ракеты с гиперзвуковыми параметрами, хотя этого может на деле и не произойти. Сегодня США не могут смириться с отставанием, с тем, что у них нет гиперзвуковых ракет, которые есть у России», — отметил эксперт.

Лучшая защита

Кроме разработки программ гиперзвукового оружия, Вашингтону необходимо задуматься о средствах защиты от подобных вооружений потенциальных противников, говорится в документе.

«Министерство обороны также вкладывает средства в потенциал, направленный на борьбу с гиперзвуковыми вооружениями, хотя, по словам заместителя министра обороны США по исследованиям и разработкам Майкла Гриффина, у США не будет оборонного потенциала для противодействия гиперзвуковому оружию как минимум до середины 2020-х годов», — отмечается в докладе.

Здание Пентагона

AFP

Напомним, что Россия располагает сразу тремя видами гиперзвукового оружия: противокорабельной системой «Циркон», комплексом «Кинжал» и оружием стратегического назначения «Авангард».

Дальность действия противокорабельной ракеты «Циркон» составляет свыше 1 тыс. км, при этом она способна развить скорость до 9 Махов. Ракетный комплекс «Кинжал» находится на опытно-боевом дежурстве Воздушно-космических сил РФ, он преодолевает до 2 тыс. км и на финальном участке разгоняется до 10 Махов.

Но самым мощным вооружением является комплекс «Авангард», который на сегодня неуязвим для ПРО возможного противника. На определённых участках он может развить скорость до 27 Махов.

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В беседе с RT Андрей Кошкин отметил, что, возможно, в будущем с развитием лазерных технологий будет найден способ противодействия гиперзвуковому оружию, но в настоящее время надёжной защиты от этих ракет не существует.

«Сегодня действительно нет оружия, которое способно перехватить сверхскоростную гиперзвуковую ракету. Однако в ответ на любое оружие всегда принимались контрмеры, поскольку человечество постоянно находится в режиме создания вооружений и методов защиты от него», — рассказал эксперт.

В докладе конгресса отмечается, что ряд американских экспертов предлагают провести переговоры с целью заключения нового международного соглашения по контролю над вооружениями, которое установит мораторий или запрет на испытания гиперзвукового оружия.

«Аналитики настаивают, что запрет испытаний будет «легко поддающимся проверке» и «крайне эффективным» инструментом предотвращения потенциальной гонки вооружений и сохранения стратегической стабильности», — говорится в документе.

В качестве одного из договоров, который мог бы послужить основой для такого моратория, эксперты из США называют СНВ-III. Однако авторы доклада отмечают, что срок действия документа истекает в 2021 году, а шансы на то, что он будет продлён, невелики.

Комментируя это положение доклада конгресса США, Владимир Батюк отметил, что участие России в новых соглашениях будет зависеть от того, что предложит американская сторона.

«У РФ есть очевидное преимущество в гиперзвуке, поэтому американцы, в свою очередь, должны пойти на уступки в тех областях, в которых преимущество есть у них», — считает эксперт.

Со своей стороны, Андрей Кошкин напомнил, что после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон неоднократно делал заявления о том, что к новым соглашениям о контроле над вооружениями должен присоединиться и Китай.