Корабельный гиперзвук: как продвигаются испытания ракеты «Циркон»

На Северном флоте проходят испытания новейшего гиперзвукового оружия, которые позволят качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ранее в ВМФ сообщили, что на одном из российских фрегатов будет установлена гиперзвуковая ракета «Циркон». Эксперты отмечают, что уникальное оружие, аналогов которому в мире нет, сможет встать на боевое дежурство уже через два-три года.

На Северном флоте идут испытания новейшего гиперзвукового оружия, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Продолжаются испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового. Всё это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России», — заявил глава ведомства во время заседания коллегии российского Министерства обороны, на котором обсуждался вопрос, связанный с выполнением плана деятельности Северного флота на 2019—2025 годы.

Сергей Шойгу не уточнил номенклатуру испытываемого на Северном флоте оружия, однако на сегодняшней день в ВС РФ единственной гиперзвуковой ракетой морского базирования, проходящей активную фазу испытаний, является 3M22 «Циркон».

Напомним, в конце января главнокомандующий ВМФ Николай Евменов заявил, что один из российских фрегатов станет первым кораблём, на котором будет размещена новейшая гиперзвуковая ракета «Циркон».

«Циркон» будет размещён на одном из боевых кораблей флота, фрегатов. Пройдёт модернизация, и будем его испытывать, чтобы убрать разные «детские болезни». Сейчас его испытания проходят успешно. Пока мы ставим на все корабли «Калибры» и параллельно будем испытывать «Циркон», — сказал Евменов в интервью РИА Новости.

На вопрос о временных рамках принятия на вооружение «Циркона» адмирал ответил: «В ближайшие годы».

Как пояснил в беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, судя по темпу испытаний, информация о которых появляется в СМИ, «Циркон» может встать на боевое дежурство уже через два-три года.

«Испытания проводятся для того, чтобы довести новое оружие до ума, в том числе с учётом новых технологий, которые появляются и во время конструирования. Поэтому тут не должно быть спешки, слишком большая ответственность на подобного рода оружии с точки зрения обеспечения военной безопасности страны», — подчеркнул эксперт.

Секретный и уникальный

Гиперзвуковая ракета 3М22 «Циркон» является одним из наиболее закрытых проектов российского ВПК. Долгое время о его тактико-технических характеристиках ничего не было известно. Однако 20 февраля 2019 года в послании Федеральному собранию их частично раскрыл президент России Владимир Путин. Он рассказал, что скорость полёта боеприпаса составит 9 Махов (скоростей звука), дальность — свыше 1 тыс. км. Ракета сможет уничтожать как морские, так и наземные цели.

Гиперзвуковая ракета «Циркон»

© НПО Машиностроения

Из доступной официальной информации следует, что «Циркон» в различных модификациях войдёт в арсенал корветов и фрегатов ВМФ, оснащённых универсальным корабельным стрельбовым комплексом (УКСК). В перспективе гиперзвуковые ракеты смогут запускать эсминцы новых проектов, десантные корабли, прошедшие модернизацию крейсеры, большие противолодочные корабли и многоцелевые атомные подлодки.

На расширенном заседании коллегии Минобороны в декабре 2019 года Владимир Путин заявил, что РФ опережает другие государства по уровню развития передового оружия, являясь единственной страной — оператором гиперзвукового вооружения.

Президент отметил, что в войсках уже стоят гиперзвуковые комплексы «Кинжал», лазерные комплексы «Пересвет», началось оснащение первого полка гиперзвуковым межконтинентальным комплексом «Авангард», по планам идут работы над ракетами «Сармат» и «Циркон», крылатой ракетой с ядерной силовой установкой «Буревестник».

По его словам, ситуация в новой и новейшей истории страны уникальна: «Догоняют нас».

«Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности — тем более», — отметил тогда Владимир Путин.

В конце декабря 2020 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что российские специалисты планируют увеличить максимальную скорость полёта гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» до более чем 10 Махов. По его словам, образцы гиперзвукового вооружения создаются для применения с воздушных носителей, а также с наземных и морских носителей.

Гиперзвуковые ракеты должны наносить удары по особо важным целям, прорывая систему ПРО вероятного противника, отметил Виктор Мураховский.

«Прежде всего, ракеты должны нести боевое дежурство и обеспечивать то, о чём сказал в своё время Владимир Путин: в случае боевой необходимости возможность нанесения удара не только по тем территориям, откуда в нашу сторону летят ракеты, но и по штабам, где принимаются решения. Бумеранг возмездия настигнет любого и каждого, где бы он ни находился», — подчеркнул аналитик.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT напомнил, что «Циркон» — многофункциональная ракета, способная решать многие виды задач.

«Она может работать как по морским объектам (имеются в виду корабли вероятного противника), так и по наземным объектам в случае необходимости. Этой ракетой будут оснащаться все корабли, которые сейчас выходят с верфей Объединённой судостроительной корпорации России, и подводные лодки, поэтому спектр её применения будет как с надводного, так и с подводного положения», — пояснил эксперт.

Одной из важнейших задач «Цикрона» станет сдерживание сил вероятного противника на как можно большей дистанции, не допуская его в зону, где он может применить своё ракетное вооружение против России, отметил Алексей Леонков.

«Дело в том, что США перестроили свои вооружённые силы по стратегии глобального мгновенного удара, где основным ударным элементом является крылатая ракета морского базирования. Задача таких ракет заключается в поражении основных объектов гражданской и военной инфраструктуры, а также стартовых комплексов межконтинентальных баллистических ракет. Когда на вооружении появится ракета «Циркон», она будет прежде всего работать по носителям этих средств вооружения, которыми являются надводные корабли различных классов. Если мы говорим про классификацию, то это крейсера и эсминцы», — рассказал военный эксперт.

Технологический разрыв

Стоит отметить, что американские военачальники и представители Пентагона неоднократно отмечали, что ни один из видов войск США на данный момент не обладает схожими с Россией возможностями в области гиперзвукового вооружения.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу

РИА Новости

© Евгений Биятов

Так, в ноябре 2019 года официальный представитель Пентагона подполковник ВВС Роберт Карвер заявил, что из-за стремления соперников США использовать гиперзвуковые технологии в военных целях «возникла асимметрия в плане боевых возможностей».

А в конце прошлого года американский министр обороны Марк Эспер посетовал, что США приходится нагонять Россию в разработке гиперзвукового оружия. При этом он заявил, что отставание образовалось якобы из-за того, что США сами «взяли паузу» в этой сфере.

При этом Эспер считает, что Москва якобы «разрабатывает различные виды вооружения, в том числе стратегического, не регулируемого существующим договором СНВ-III» и обладает «возможностями в области ракет средней дальности, каких нет у США».

В свою очередь, в январе замглавы Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен указал на то, что существовавшие проекты в рамках Управления перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) не увенчались успехом.

Тем не менее в начале февраля 2020 года исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли направил личному составу служебную записку, в которой сообщал о предстоящих в этом году испытаниях собственного гиперзвукового оружия.

При этом Модли сравнил нынешнюю ситуацию с отставанием американцев от России и Китая в сфере гиперзвука с запуском Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По его словам, тогда Соединённые Штаты вынуждены были в спешном порядке отвечать на этот вызов.

Впрочем, некоторые официальные лица пытаются принизить важность этих технологий. Так, начальник штаба Сухопутных войск США Джеймс Макконвилл заявил, что российское гиперзвуковое оружие «существенно не меняет» расклад сил в мире и в целом он доволен тем, как развиваются американские разработки в этой сфере.

Однако, по мнению экспертов, американские военные не могут списывать со счетов наличие у России гиперзвуковых ракет, подобных «Циркону», так как они перечёркивают их стратегию мгновенного глобального удара. И такого вооружения нет ни у американцев, ни у англичан, ни у французов, ни у ФРГ, ни у Японии, подчеркнул Алексей Леонков.