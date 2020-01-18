«Существовали две программы. Они не сработали»: в Пентагоне признали отставание в сфере разработки гиперзвукового оружия

Соединённым Штатам необходимо ускорить разработку гиперзвукового оружия, однако добиться этого пока не удаётся. Такое заявление сделал замглавы Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен. По его словам, Вашингтон много лет потратил на исследование двух прошлых программ HTV-1 и HTV-2, завершившихся неудачно. Ранее Хайтен отмечал, что темпы работ в сфере гиперзвука у России и Китая выше, чем у Штатов. По мнению экспертов, высокопоставленные представители Пентагона при помощи подобных заявлений пытаются увеличить финансирование оборонных программ. При этом аналитики убеждены, что в ближайшие годы ни у кого в мире не получится создать системы, сопоставимые с российскими разработками.

Соединённым Штатам пока не удаётся ускорить работу по созданию гиперзвукового оружия. Об этом заявил замглавы Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Он напомнил, что существовавшие программы в рамках управления перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) так и не увенчались успехом.

«Мы теперь в состоянии серьёзной конкуренции с рядом соперников в мире в области гиперзвуковых вооружений. А десять лет назад мы были впереди в сфере разработки гиперзвукового оружия», — приводит его слова ТАСС.

«У нас были две программы... — HTV-1 и HTV-2 под эгидой DARPA. Они не сработали. Что мы сделали после того, как они потерпели провал? Мы начали многолетние исследования этих неудач, а затем закрыли программы. Ускоряются не таким образом», — добавил Хайтен.

В ходе своего выступления генерал раскритиковал не только положение дел в сфере разработок по гиперзвуку, но и в целом работу по перспективным направлениям в сфере космической обороны. По его словам, в Минобороны США «нигде нет быстрых процессов».

По мнению высокопоставленного военного, одна из причин этого — отношение Пентагона к программному обеспечению. Он отметил, что американские гражданские корпорации находятся в числе мировых лидеров в сфере ПО, тогда как подрядчики Минобороны США демонстрируют «кошмарную» работу.

«Расходы становятся просто сумасшедшими»

Стоит отметить, что Джон Хайтен занял пост замначальника Объединённого комитета начальников штабов в конце ноября 2019-го, а до этого он возглавлял Стратегическое командование ВС США и Космическое командование ВВС. В ходе своего недавнего интервью он предупредил, что Соединённые Штаты рискуют отстать от России и Китая, так как вооружённые силы в этих странах развиваются быстрее.

«Мы должны добиться того, чтобы мы продвигались так же, а то и более стремительно, чем потенциальные противники в лице Китая и России», — заявил он.

Боевой блок ракетного комплекса «Авангард», иллюстрация

© Министерство обороны РФ/РИА Новости

Отметим, что 8 января Дональд Трамп заявил, что в США «строится множество гиперзвуковых ракет». Тем не менее публичной демонстрации подобных проектов пока не было. А согласно контракту, который DARPA заключило с Locheed Martin, облик такой ракеты будет представлен лишь в конце 2021 года, а испытательный полёт состоится в 2022-м.

Другая перспективная гиперзвуковая ракета США — AGM-183A — проходит испытания на стратегических бомбардировщиках B-52. На её разработку в 2018 году было выделено почти $500 млн.

Вместе с тем чиновники Минобороны США неоднократно отмечали, что отстают от России в этой сфере. Таким образом они надеются увеличить финансирование затрат на оборону, считает руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин.

«Даже если есть отставание, эта информация всегда «Top secret», её берегут как зеницу ока, чтобы она не выскочила и чтобы потенциальные противники США не использовали это, — отметил собеседник RT. — Когда расходы на оборону становятся просто сумасшедшими, то, конечно, нужно придумывать всякие байки».

«Уникальная ситуация»

В свою очередь военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что российское гиперзвуковое оружие на данный момент не имеет конкурентов в мире.

Также по теме «Главное — это не объём военного бюджета»: как Россия обеспечивает высокий уровень боеспособности армии Российская армия сохраняет высокую боеспособность и лидирующее положение по экспорту вооружений, несмотря на огромный разрыв в военном...

«Мы действительно в этих направлениях являемся самой передовой страной в мире, — подчеркнул он в разговоре с RT. — Принят на вооружение и уже заступил на боевое дежурство первый полк с гиперзвуковым комплексом «Авангард». Никакая другая страна такой системы не имеет и в ближайшем будущем иметь не будет. Также у нас сейчас проходит опытно-боевое дежурство гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» на базе истребителя-перехватчика МиГ-31К».

Первый полк, вооружённый ракетными комплексами «Авангард» с гиперзвуковыми боевыми блоками, заступил на боевое дежурство 28 декабря, идёт его серийное производство. Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» воздушного базирования уже демонстрировались в ходе учений.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, на данный момент российские вооружённые силы опережают по возможностям новейшего вооружения все остальные страны.

«На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности — тем более», — говорил он 24 декабря.

При этом стоит отметить, что Россия не наращивает военные расходы, в отличие от других стран. Так, в конце 2019 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что РФ в 2020-м займёт девятое место по затратам на оборону, второй год подряд опустившись в рейтинге военных трат.

«Если в 2018 году мы находились на седьмом месте по военным расходам среди ведущих государств мира, в текущем — на восьмом, то в следующем будем уже на девятом», — пояснил глава ведомства.

Американский же военный бюджет на 2020 год превысит российский в 16 раз, подчёркивал Шойгу. В количественном выражении это почти $750 млрд.