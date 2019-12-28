В России началось серийное производство комплекса с блоком «Авангард»

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Заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил, что в России началось серийное производство ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард».
В России началось серийное производство комплекса с блоком «Авангард»
  • © Минобороны РФ

Об этом он рассказал в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда».

«Развёрнуты работы по серийному изготовлению перспективного ракетного комплекса «Авангард» и перевооружению на него Домбаровского соединения РВСН», — заявил Криворучко.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о постановке на боевое дежурство ракетного комплекса с гиперзвуковым блоком «Авангард».

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с ФАН прокомментировал заступление на боевое дежурство первого ракетного полка «Авангарда».

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