В России началось серийное производство комплекса с блоком «Авангард»
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Об этом он рассказал в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда».
«Развёрнуты работы по серийному изготовлению перспективного ракетного комплекса «Авангард» и перевооружению на него Домбаровского соединения РВСН», — заявил Криворучко.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о постановке на боевое дежурство ракетного комплекса с гиперзвуковым блоком «Авангард».
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с ФАН прокомментировал заступление на боевое дежурство первого ракетного полка «Авангарда».