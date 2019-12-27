Эксперт прокомментировал постановку «Авангарда» на боевое дежурство

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Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с ФАН прокомментировал заступление в России на боевое дежурство первого ракетного полка «Авангарда».
Эксперт прокомментировал постановку «Авангарда» на боевое дежурство
  • © Минобороны России

«Во-первых, я должен сказать простую и ясную вещь: такого блока больше нет ни у кого. Во-вторых, блок «Авангард» запускается с помощью ракеты «Сармат». Она летит при таких температурах и по такой траектории, которых нет больше ни у одной страны мира», — заявил он.

По его словам, для «Авангарда» нет таких понятий, как дальность расстояния.

Как отметил Баранец, это можно назвать оружием нынешнего века, его мощность распространяется в век будущий.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о постановке на боевое дежурство ракетного комплекса с гиперзвуковым блоком «Авангард».

Капитан ледоколов «Ленин» и «Россия» Александр Баринов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о развитии ледокольной отрасли в России.

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