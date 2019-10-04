Эксперт рассказал о развитии ледокольной отрасли в России

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Капитан ледоколов «Ленин» и «Россия» Александр Баринов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о развитии ледокольной отрасли в России.
Эксперт рассказал о развитии ледокольной отрасли в России
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

«В Арктике без ледоколов делать нечего, нужно иметь хороший ледокольный атомный флот. Поэтому на Балтийском заводе сейчас три ледокола строятся: «Арктика», «Сибирь» и «Урал», — заявил он.

По его словам, продолжение этой серии уже одобрило правительство, то есть будут строиться ещё такие ледоколы.

Как отметил Баринов, они сменят флот, который строился при СССР.

Ранее капитан первого ранга запаса военный эксперт Василий Дандыкин оценил новый российский головной универсальный атомный ледокол «Арктика».

В конце 2018 года профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Штоль в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил важность проекта развития Северного морского пути.

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