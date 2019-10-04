Эксперт оценил новый российский атомный ледокол «Арктика»

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Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с радио Sputnik оценил новый российский головной универсальный атомный ледокол «Арктика».
Эксперт оценил новый российский атомный ледокол «Арктика»
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

«Это головной корабль, атомный ледокол нового поколения, на данный момент самый мощный в мире. Его мощность позволит пробивать льды толщиной три метра — это очень важно. Он может практически круглогодично проводить караваны по льдам», — заявил Дандыкин.

Как отметил эксперт, «Арктика» войдёт в строй в ближайшее время, а следом на воду спустят ещё два атомных ледокола, которые придут на Северный морской путь.

Ранее сообщалось, что на ледоколе «Арктика» запустили два ядерных реактора.

В конце 2018 года профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Штоль в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил важность проекта развития Северного морского пути.

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