Эксперт оценил новый российский атомный ледокол «Арктика»
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- РИА Новости
«Это головной корабль, атомный ледокол нового поколения, на данный момент самый мощный в мире. Его мощность позволит пробивать льды толщиной три метра — это очень важно. Он может практически круглогодично проводить караваны по льдам», — заявил Дандыкин.
Как отметил эксперт, «Арктика» войдёт в строй в ближайшее время, а следом на воду спустят ещё два атомных ледокола, которые придут на Северный морской путь.
Ранее сообщалось, что на ледоколе «Арктика» запустили два ядерных реактора.
В конце 2018 года профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Штоль в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил важность проекта развития Северного морского пути.