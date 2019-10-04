На самом мощном российском атомном ледоколе запустили реакторы
Об этом РИА Новости заявил представитель госкорпорации «Росатом».
«Состоялся физический пуск обоих ядерных реакторов, входящих в реакторную установку ледокола», — сказал он.
Собеседник добавил, что после необходимых испытаний состоится вывод реакторов на энергетический уровень мощности.
«А затем предстоит начать и ходовые испытания «Арктики», — добавил он.
Ранее глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв в ходе торжественного мероприятия, посвящённого Дню работника атомной промышленности, сообщил, что в декабре компания планирует начать ходовые испытания головного универсального ледокола «Арктика».
В августе издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота передавало, что до конца 2019 года будут подготовлены около 100 членов экипажа атомных ледоколов проекта 22220 типа «Арктика».