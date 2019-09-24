«Росатом» начнёт испытания нового ледокола «Арктика» в декабре

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв в ходе торжественного мероприятия, посвящённого Дню работника атомной промышленности, сообщил, что в декабре компания планирует начать ходовые испытания головного универсального ледокола «Арктика».

«В декабре начнём ходовые испытания первого ледокола нового поколения «Арктика», — цитирует ТАСС Лихачёва.

По его словам, всего таких ледоколов будет пять.

Ранее издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота передавало, что до конца 2019 года будут подготовлены около 100 членов экипажа атомных ледоколов проекта 22220 типа «Арктика».

В конце мая в Минпромторге заявили, что третий российский атомный ледокол «Урал» проекта 22220 будет сдан заказчику в августе 2022 года.