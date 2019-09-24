«Росатом» начнёт испытания нового ледокола «Арктика» в декабре
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- РИА Новости
«В декабре начнём ходовые испытания первого ледокола нового поколения «Арктика», — цитирует ТАСС Лихачёва.
По его словам, всего таких ледоколов будет пять.
Ранее издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота передавало, что до конца 2019 года будут подготовлены около 100 членов экипажа атомных ледоколов проекта 22220 типа «Арктика».
В конце мая в Минпромторге заявили, что третий российский атомный ледокол «Урал» проекта 22220 будет сдан заказчику в августе 2022 года.