«Росатом» начнёт испытания нового ледокола «Арктика» в декабре

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Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв в ходе торжественного мероприятия, посвящённого Дню работника атомной промышленности, сообщил, что в декабре компания планирует начать ходовые испытания головного универсального ледокола «Арктика».
«Росатом» начнёт испытания нового ледокола «Арктика» в декабре
  • © Святослав Акимов
  • РИА Новости

«В декабре начнём ходовые испытания первого ледокола нового поколения «Арктика», — цитирует ТАСС Лихачёва.

По его словам, всего таких ледоколов будет пять.

Ранее издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота передавало, что до конца 2019 года будут подготовлены около 100 членов экипажа атомных ледоколов проекта 22220 типа «Арктика».

В конце мая в Минпромторге заявили, что третий российский атомный ледокол «Урал» проекта 22220 будет сдан заказчику в августе 2022 года.

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