В Минпромторге назвали сроки сдачи ледокола «Урал»

Короткая ссылка
В пресс-службе Минпромторга заявили, что новый российский атомный ледокол «Урал» проекта 22220 будет сдан заказчику в августе 2022 года. Об этом информирует РИА Новости.
В Минпромторге назвали сроки сдачи ледокола «Урал»
  • © РИА Новости

«Впереди у судостроителей Балтийского завода достройка атомохода на плаву, срок сдачи заказа — август 2022 года», — заявили в пресс-службе.

Также в министерстве сообщили, что успешная реализация программ импортозамещения позволила достичь уровня локализации отечественного оборудования на судах этого типа до 90%.

Ранее в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 «Урал».

В настоящее время на Балтийском заводе в Петербурге также строят ледоколы «Арктика» и «Сибирь».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить