В Минпромторге назвали сроки сдачи ледокола «Урал»

В пресс-службе Минпромторга заявили, что новый российский атомный ледокол «Урал» проекта 22220 будет сдан заказчику в августе 2022 года. Об этом информирует РИА Новости.

«Впереди у судостроителей Балтийского завода достройка атомохода на плаву, срок сдачи заказа — август 2022 года», — заявили в пресс-службе.

Также в министерстве сообщили, что успешная реализация программ импортозамещения позволила достичь уровня локализации отечественного оборудования на судах этого типа до 90%.

Ранее в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 «Урал».

В настоящее время на Балтийском заводе в Петербурге также строят ледоколы «Арктика» и «Сибирь».