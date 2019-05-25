В Минпромторге назвали сроки сдачи ледокола «Урал»
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«Впереди у судостроителей Балтийского завода достройка атомохода на плаву, срок сдачи заказа — август 2022 года», — заявили в пресс-службе.
Также в министерстве сообщили, что успешная реализация программ импортозамещения позволила достичь уровня локализации отечественного оборудования на судах этого типа до 90%.
Ранее в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 «Урал».
В настоящее время на Балтийском заводе в Петербурге также строят ледоколы «Арктика» и «Сибирь».