В Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Урал»

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На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 «Урал».
В Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Урал»
  • © АО «Объединенная судостроительная корпорация»

«Сегодня мы спускаем третий корабль, второй серийный, проекта 22220 «Урал». Именно с кораблями этой серии ледоколов нового поколения мы связываем надежду с освоением Северного морского пути. Это принципиально новый корабль», — приводит ТАСС слова российского вице-премьера Юрия Борисова.

Ледоколы проекта 22220 должны стать самыми мощными судами такого типа в мире.

В настоящее время на Балтийском заводе также ведётся строительство ледоколов «Арктика» и «Сибирь».

Ранее в Санкт-Петербурге прошёл шестой фестиваль ледоколов.

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