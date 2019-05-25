В Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Урал»
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«Сегодня мы спускаем третий корабль, второй серийный, проекта 22220 «Урал». Именно с кораблями этой серии ледоколов нового поколения мы связываем надежду с освоением Северного морского пути. Это принципиально новый корабль», — приводит ТАСС слова российского вице-премьера Юрия Борисова.
Ледоколы проекта 22220 должны стать самыми мощными судами такого типа в мире.
В настоящее время на Балтийском заводе также ведётся строительство ледоколов «Арктика» и «Сибирь».