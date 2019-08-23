«Росатом» назвал срок начала строительства нового атомного ледокола

Строительство четвёртого российского универсального атомного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 начнётся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в 2020 году, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

«Август-сентябрь следующего года», — приводит его ответ на вопрос о сроках закладки нового атомного ледокола РИА Новости.

Ранее издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота передавало, что до конца 2019 года будут подготовлены около 100 членов экипажа атомных ледоколов проекта 22220 типа «Арктика».

В конце мая в Минпромторге заявили, что третий российский атомный ледокол «Урал» проекта 22220 будет сдан заказчику в августе 2022 года.