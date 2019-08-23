«Росатом» назвал срок начала строительства нового атомного ледокола
- РИА Новости
«Август-сентябрь следующего года», — приводит его ответ на вопрос о сроках закладки нового атомного ледокола РИА Новости.
Ранее издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота передавало, что до конца 2019 года будут подготовлены около 100 членов экипажа атомных ледоколов проекта 22220 типа «Арктика».
В конце мая в Минпромторге заявили, что третий российский атомный ледокол «Урал» проекта 22220 будет сдан заказчику в августе 2022 года.