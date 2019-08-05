В Росморречфлоте рассказали о подготовке моряков для атомных ледоколов

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Около 100 членов экипажа атомных ледоколов проекта 22220 типа «Арктика» планируют подготовить до конца 2019 года в Центре морских арктических компетенций Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова совместно с «Атомфлотом».
В Росморречфлоте рассказали о подготовке моряков для атомных ледоколов
  • © РИА Новости / пресс-служба ООО «Балтийский завод-Судостроение»

Об этом сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

С начала года в учебном заведении подготовили уже 45 моряков.

Разработано четыре учебника. Кроме того, составлены тестовые задания и введено десять учебных программ.

Ранее сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News оценил учения «Океанский щит» в акватории Балтийского моря.

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