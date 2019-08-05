В Росморречфлоте рассказали о подготовке моряков для атомных ледоколов
- © РИА Новости / пресс-служба ООО «Балтийский завод-Судостроение»
Об этом сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
С начала года в учебном заведении подготовили уже 45 моряков.
Разработано четыре учебника. Кроме того, составлены тестовые задания и введено десять учебных программ.
Ранее сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News оценил учения «Океанский щит» в акватории Балтийского моря.