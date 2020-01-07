«По последнему слову техники и технологий»: какие задачи стоят перед российской армией в 2020 году

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Алексей Заквасин, Елизавета Комарова
Доля современного вооружения в российских ВС в 2020 году увеличится до 70% за счёт поступления бронетехники, ракет, артиллерии, летательных аппаратов, комплексов ПВО и кораблей. Такой вывод следует из официальной информации Минобороны РФ. Как заявил президент России Владимир Путин, войска «всегда должны быть оснащены по последнему слову техники и технологий». Беспокойство Москвы вызывает усиление военной активности НАТО и разрушение архитектуры международной безопасности. Эта ситуация будет учтена в плане обороны страны на 2021—2025 годы.
«По последнему слову техники и технологий»: какие задачи стоят перед российской армией в 2020 году
  • Смотр военной техники армии России
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Вооружённые силы РФ в 2020 году должны получить несколько сотен единиц нового вооружения. В войска будут поставлены 565 бронемашин, 436 образцов ракетно-артиллерийского вооружения, 106 летательных аппаратов, четыре полковых комплекта зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», шесть дивизионных комплектов системы «Панцирь» и два дивизионных комплекта «Бук-М3». Такие данные приводит Минобороны РФ. 

В соединениях стратегических ядерных сил появятся 22 пусковые установки с баллистическими ракетами «Ярс» и комплексами «Авангард», шесть модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и первый серийный атомный подводный крейсер проекта 955А «Борей-А» «Князь Олег».

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В состав военно-морского флота войдут 14 кораблей и боевых катеров, три подводные лодки, 18 катеров и судов обеспечения, один береговой ракетный комплекс «Бал». Также будет завершено строительство инфраструктуры базирования атомоходов стратегического назначения на Северном и Тихоокеанском флотах.

Ожидается, что доля современного вооружения в армии составит 70% (сейчас 68,2%. — RT). Выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, Владимир Путин обратил внимание на необходимость уделить приоритетное внимание повышению доли новой военной техники в сухопутных войсках, которые по данному показателю сейчас отстают от других видов и родов ВС.

«Этот уровень — имею в виду 70% новой техники в войсках — важно достичь и стабильно поддерживать в будущем. Повторю: наша задача не в том, чтобы разово перевооружить армию и флот и забыть об этом на десятилетия. Они всегда должны быть оснащены по последнему слову техники и технологий», — заявил Путин.

По словам главы государства, военная техника, которая разрабатывается и производится для нужд Минобороны, «должна быть лучше мировых образцов». Президент РФ подчеркнул, что перевооружение армии — «это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья иногда».

  • Военнослужащие РФ во время выполнения учебно-боевой задачи
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

В беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин пояснил, что президент ставит перед военными и оборонно-промышленным комплексом (ОПК) сложные, но выполнимые задачи. По оценке эксперта, в последние годы модернизация армии достигла серьёзных успехов, однако процесс совершенствования ВС должен носить непрерывный характер.

«70-процентная доля современного вооружения, которая будет достигнута в 2020 году, — это достойный показатель. Тем не менее президент даёт понять, что совершенствование ВС не должно останавливаться. Это постоянная кропотливая работа, требующая большой отдачи и готовности порой брать персональную ответственность за результаты», — сказал Кошкин.

«Учесть и оценить»

 

В 2020 году руководство РФ завершит разработку плана обороны страны на 2021—2025 годы. В этой связи президент поручил Минобороны «в полной мере учесть и оценить произошедшие изменения военно-политической обстановки в мире и перспективы её развития», а также провести всесторонний анализ потенциальных военных угроз.

Наибольшее беспокойство Москвы вызывают продолжающееся расширение военной инфраструктуры НАТО и разрушение системы контроля над ракетно-ядерным оружием.

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По подсчётам Минобороны РФ, ежегодно блоком НАТО в Европе проводится до 40 крупных учений, имеющих «явную антироссийскую направленность». В 2019 году заметно возросла разведывательная активность альянса вблизи российских границ. По сравнению с 2018 годом интенсивность полётов авиации увеличилась на 33%, проходов иностранных военных кораблей — на 24%.

Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу отметил, что командование НАТО под патронажем Соединённых Штатов выстраивает антироссийскую инициативу «Четыре по 30». Суть в том, что альянс добивается 30-суточной готовности к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.

По прогнозу Москвы, полная реализация этой концепции станет возможной к 2022 году. По состоянию на декабрь 2019 года, доля боеготовых подразделений сухопутного компонента составляет 100%, воздушного — 76%, морского — 93%.

При этом стоит напомнить, что в феврале 2019 года США приостановили участие, а в августе вышли в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который считался одним из краеугольных соглашений архитектуры международной безопасности. На текущий момент Соединённые Штаты уже проводили испытания запрещённого ранее оружия дальностью от 500 до 5500 км.

  • Пуск ракеты США
  • © Скриншот с видео: Министерство обороны США

По информации Минобороны, в планах США разместить ударные ракетные комплексы в Европе и в Азиатско‑Тихоокеанском регионе.

По-прежнему остаётся неопределённой судьба другого важнейшего документа — Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), который ограничивает количество развёрнутых боезарядов и их носителей. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года.

В разговоре с RT профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин констатировал, что разрушение СНВ-III окончательно снимет формальные ограничения на гонку ядерных вооружений. Москва готова продлить этот документ на пять лет, однако Вашингтон не артикулирует конкретную позицию по данному вопросу.

«Не только я, но и американские эксперты, например, из «Дартмутского диалога» полагают, что ДРСМД похоронен. Сейчас есть некоторые шансы сохранить СНВ-III. Но дело в том, что этот договор может стать жертвой даже не злонамеренной политики, а такой «технической причины», как электоральный цикл. Если на выборах в США победит новый человек, то период формирования команды и внешнеполитического курса выпадает как раз на февраль 2021 года. И новому президенту будет явно не до СНВ-III», — отметил Козюлин.

Но и Дональд Трамп, у которого большие шансы вновь победить на выборах, как считает эксперт, вполне может саботировать пролонгацию СНВ-III. Аналитик напомнил, что при нынешнем главе Белого дома размер военного бюджета США каждый год устанавливает новые рекорды (в 2020 году он составит почти $750 млрд). Кроме того, 45-й президент Соединённых Штатов анонсировал масштабную программу развития космического эшелона ПРО, направленную на изменение баланса сил.

Гарантированное сдерживание агрессии

 

Как неоднократно говорил Владимир Путин, Москва готова обсуждать новые договорённости в сфере контроля над вооружениями. Однако пока данный процесс не запущен, Россия продолжит модернизацию своего ракетно-ядерного потенциала — поставлять в войска новейшие вооружения, включая гиперзвуковые, и разрабатывать перспективные средства поражения.

«И разумеется, будем по плану продвигать работу по созданию других перспективных ракетных систем, способных обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против России и наших союзников», — подчеркнул Владимир Путин.

  • Президент РФ Владимир Путин осмотрел выставку перспективных образцов вооружения и техники
  • kremlin.ru

В беседе с RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что у Москвы есть ресурсы для принятия адекватных контрмер в ответ на расширение военной инфраструктуры альянса, а также разрушение ДРСМД и СНВ-III.

«В ближайшей перспективе количество носителей ядерного оружия в США будет расти и за счёт крылатых ракет, в том числе средней дальности. Все эти тенденции, естественно, учитываются Москвой: увеличивается количество носителей «Калибров», завершаются работы по ракетам «Циркон» и «Сармат». Данные вооружения значительно усилят обороноспособность России», — подытожил Леонков.

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