«Рубеж противовоздушной обороны»: какими возможностями обладает новый российский комплекс С-350 «Витязь»

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Александр Карпов, Алёна Медведева
Минобороны России получило первый комплект системы противовоздушной обороны С-350 «Витязь». Об этом сообщили в пресс-службе производителя комплекса, концерна «Алмаз-Антей». «Витязь» предназначен для защиты от аэродинамических и баллистических целей и способен одновременно отражать воздушные удары на разных высотах. Эксперты отмечают, что, заменив в войсках комплексы С-300, «Витязь» существенно повысит обороноспособность России, а в перспективе станет успешным экспортным изделием.
«Рубеж противовоздушной обороны»: какими возможностями обладает новый российский комплекс С-350 «Витязь»
  • Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2013»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Концерн «Алмаз-Антей» передал Минобороны России первый зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь». Об этом сообщается в официальном пресс-релизе концерна. Торжественная церемония прошла накануне, 22 декабря, на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области.

«Техника при передаче выводилась на полигон, где были выполнены облёты с сопровождением реальных воздушных целей​​​. Приёмо-сдаточные испытания прошли успешно», — приводит сообщение концерна РИА Новости.

Министр обороны Сергей Шойгу в июне 2019 года сообщил о завершении разработки С-350 «Витязь».

«Витязь» является зенитным ракетным комплексом средней дальности, предназначенным для борьбы со всеми видами существующих и перспективных воздушных целей — авиации, крылатых и баллистических ракет, а также малозаметных объектов вроде беспилотных летательных аппаратов.

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Замена С-300

Создание «Витязя» началось в 1990-х годах с целью замены отдельных модификаций С-300, находящихся на вооружении российской армии. Первые концептуальные модели С-350 были продемонстрированы на Международном авиакосмическом салоне — МАКС-1999 в Жуковском. При этом прототип «Витязя» впервые показали 19 июня 2013 года на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге.

Комплекс представляет собой самоходную пусковую установку, работающую совместно со всеракурсным радаром с электронным сканированием пространства и командным пунктом на базе шасси специального автомобиля Брянского автомобильного завода колёсных тягачей. При этом для работы в условиях бездорожья «Витязь» может получить гусеничную платформу.

В боекомплект комплекса входят ракеты средней и малой дальности 9М100, 9М96/9М96М, 9М96Е2, разработанные Машиностроительным конструкторским бюро «Факел», которое входит в концерн «Алмаз-Антей». 

Согласно заявленным характеристикам, С-350 сможет одновременно поражать 16 аэродинамических (авиационная техника) и 12 баллистических (ракеты) целей. Дальность поражения — от 1,5 км до 60 км, высота поражения — от 5 м до 30 км. 

C-350 максимально автоматизирован. Боевой расчёт машины управления состоит из трёх человек и отвечает только за подготовку комплекса к пуску и отдачу команды на поражение цели. Поиск и сопровождение цели комплекс осуществляет самостоятельно. При этом приведение «Витязя» в боевое положение занимает около пяти минут.

Помимо пусковых установок, в состав комплекса входят пункт боевого управления 50К6 и машины с многофункциональной радиолокационной станцией 50Н6. РЛС находится отдельно от пункта управления на случай, если противник применит ракету, которая наводится на излучение радара ЗРК.

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В разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что уникальные характеристики комплекса С-350 «Витязь» позволят ему поражать баллистические цели по принципу прямого попадания. 

«В США комплексы Patriot и AEGIS способны поражать в космосе баллистические цели, но стрелять по аэродинамическим целям они не могут, в то время как комплекс С-350 «Витязь» обладает такими возможностями», — подчеркнул эксперт.

Юрий Кнутов добавил, что «Витязь» значительно превосходит по своим характеристикам стоящие на вооружении комплексы С-300, в частности по количеству одновременно поражаемых целей.

«Важно, что у комплекса «Витязь» улучшен радиолокатор, который позволяет видеть цели, изготовленные по технологии «стелс». Комплекс способен поражать крылатые ракеты, все типы аэродинамических целей и частично гиперзвуковых. Важно, что данный комплекс дешевле С-400, благодаря этому должен стать массовым комплексом в войсках ВКО», — отметил военный эксперт.

  • С-350 «Витязь»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Морская унификация

Совместно с С-350 «Витязь» конструкторы концерна «Алмаз-Антей» разработали новейший корабельный комплекс ПВО «Полимент-Редут». Обе системы унифицированы, что предполагает производство однотипных элементов конструкций, узлов, агрегатов, систем, пусковых установок и боеприпасов, которыми оснащаются различные системы вооружения. Военные эксперты отмечают, что такой подход позволяет экономить значительные средства на организации серийного производства, а также совершенствовать эксплуатационные характеристики ЗРК.

«Полимент-Редут» предназначен для защиты эсминцев, фрегатов и корветов ВМФ от воздушного нападения. В настоящее время «Полимент-Редут» установлен на фрегате «Адмирал Горшков» и корвете «Сообразительный».

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Комплекс способен поражать авиацию, крылатые и противокорабельные ракеты противника на дальности до 150 км. Морской комплекс «Полимент-Редут» оснащён ракетами 9М100, 9М96 и 9М96Д.

Кроме того, разработчики комплекса заявляют, что в ближайшие годы для унифицированных ЗРК будет разработана новая сверхдальняя зенитная управляемая ракета на базе боеприпаса 40Н6 для систем С-400 и С-500. Этот новый снаряд позволит ЗРК осуществлять перехват воздушных целей на дистанции до 400 км.

Комплекс С-350 точно так же, как и его предшественник С-300, аналогов за рубежом не имеет, подчеркнул в беседе с RT полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Безусловно, «Витязь» укрепит обороноспособность России. У Москвы уже есть более мощный комплекс С-400, а ещё на вооружение скоро будет принят новейший комплекс С-500. Но С-350 — это один из элементов системы, один из рубежей противовоздушной обороны», — пояснил эксперт.

Кроме того можно предположить, что «Витязь» станет успешным экспортным образцом, в особенности для стран, которых не могут себе позволить другие образцы российского ПВО.

«Не все страны сегодня могут позволить себе иметь С-400, потому что он достаточно дорогой. Кроме того, сама система ещё нужна и российским Вооружённым силам. Комплекс С-350 более дешёвый, его тактико-технические характеристики несколько уступают С-400, но вполне достойные для того, чтобы решать задачи, стоящие перед противовоздушной и противоракетной обороной тех стран, которые могут его себе позволить», — отметил Виктор Литовкин.

Такую оценку С-350 разделяет и Юрий Кнутов, который предположил, что экспортные модификации «Витязя» могут быть представлены на параде по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Комплекс однозначно в будущем станет экспортным изделием. Есть его экспортная версия С-350Е «Витязь», который может быть показан на параде 9 мая в 2020 году», — заключил эксперт.  

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