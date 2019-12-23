Минобороны России получило первый комплект новейшей ЗРС С-350 «Витязь»

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«Алмаз-Антей» передал Министерству обороны России первый комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) большой дальности С-350 «Витязь». Об этом сообщает пресс-служба концерна.
Минобороны России получило первый комплект новейшей ЗРС С-350 «Витязь»
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Техника при передаче выводилась на полигон, где были выполнены облёты с сопровождением реальных воздушных целей», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Как отмечается, торжественная церемония состоялась 22 декабря на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, приёмо-сдаточные испытания прошли успешно.

О завершении госиспытаний новой ЗРС стало известно в апреле.

По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, она заменит в вооружённых силах С-300 «Фаворит».

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