В России завершились испытания новой ракетной системы «Витязь»
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, уже запущено производство первого серийного комплекта, который планируется сдать в 2019 году.
По словам Криворучко, система заменит в Вооружённых силах С-300 «Фаворит».
В боекомплект самоходной пусковой установки С-350 «Витязь» входят ракеты как средней, так и малой дальности. Ожидается, что первую такую систему получит учебный центр Зенитных ракетных войск ВКС в Ленинградской области.
Ранее в Воздушно-космических силах рассказали о разработке С-500.