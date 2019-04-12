В России завершились испытания новой ракетной системы «Витязь»

Государственные испытания новой зенитной ракетной системы С-350 «Витязь» успешно завершились. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко на Едином дне приёмки военной продукции.

Как передаёт РИА Новости, уже запущено производство первого серийного комплекта, который планируется сдать в 2019 году.

По словам Криворучко, система заменит в Вооружённых силах С-300 «Фаворит».

В боекомплект самоходной пусковой установки С-350 «Витязь» входят ракеты как средней, так и малой дальности. Ожидается, что первую такую систему получит учебный центр Зенитных ракетных войск ВКС в Ленинградской области.

Ранее в Воздушно-космических силах рассказали о разработке С-500.