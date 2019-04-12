В России завершились испытания новой ракетной системы «Витязь»

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Государственные испытания новой зенитной ракетной системы С-350 «Витязь» успешно завершились. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко на Едином дне приёмки военной продукции.
В России завершились испытания новой ракетной системы «Витязь»
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, уже запущено производство первого серийного комплекта, который планируется сдать в 2019 году.

По словам Криворучко, система заменит в Вооружённых силах С-300 «Фаворит».

В боекомплект самоходной пусковой установки С-350 «Витязь» входят ракеты как средней, так и малой дальности. Ожидается, что первую такую систему получит учебный центр Зенитных ракетных войск ВКС в Ленинградской области.

Ранее в Воздушно-космических силах рассказали о разработке С-500.

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