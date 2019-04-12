В ВКС рассказали о разработке С-500

Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — замкомандующего ВКС России Юрий Грехов в интервью газете Вооружённых сил России «Красная звезда» заявил, что близится к завершению разработка ЗРС С-500.

«Близится к завершению разработка ЗРС С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций», — заявил Грехов. ЗРС С-500 «Прометей» относится к новому поколению зенитных ракетных систем класса «земля — воздух». В июле 2018 года завершились испытания зенитной управляемой противоракеты для системы ПРО/ПВО C-500 «Прометей». Отмечалось, что разрабатываемая в России новейшая зенитная ракетная система С-500 сможет поражать цели на высоте до 100 км над землёй. Об уникальных возможностях С-500 — в материале RT.