В ВКС рассказали о разработке С-500

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Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — замкомандующего ВКС России Юрий Грехов в интервью газете Вооружённых сил России «Красная звезда» заявил, что близится к завершению разработка ЗРС С-500.

«Близится к завершению разработка ЗРС С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций», — заявил Грехов.

ЗРС С-500 «Прометей» относится к новому поколению зенитных ракетных систем класса «земля — воздух». 

В июле 2018 года завершились испытания зенитной управляемой противоракеты для системы ПРО/ПВО C-500 «Прометей».

Отмечалось, что разрабатываемая в России новейшая зенитная ракетная система С-500 сможет поражать цели на высоте до 100 км над землёй.

Об уникальных возможностях С-500 — в материале RT.

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