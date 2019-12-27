В Минобороны заявили о наличии вопросов к США по выполнению СНВ-III

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что у ведомства есть вопросы к США по выполнению положений Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«У нас есть ряд вопросов к американской стороне по исполнению отдельных положений договора. Эти вопросы рассматриваются в двусторонней консультативной комиссии по договору. Рассчитываем, что все проблемы будут решены», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

Фомин уточнил, что российская сторона в ноябре показала американским инспекторам ракетный комплекс «Авангард».

«Этот шаг — подтверждение неукоснительного выполнения нами обязательств по договору, он направлен прежде всего на обеспечение жизнеспособности и эффективности его реализации», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон могли бы уже сейчас договориться о продлении СНВ-III, чтобы успокоить международное сообщество.

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