Лавров заявил, что продление СНВ-III успокоит мировое сообщество

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон могли бы уже сейчас договориться о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), чтобы успокоить международное сообщество.

«Между тем Россия и США могли бы уже сейчас вдвоём продлить ДСНВ, чтобы успокоить мировое сообщество и не допустить вакуума в сфере стратстабильности. Хочется надеяться, что в Вашингтоне проявят здравый и ответственный подход», — отметил Лавров в интервью ТАСС.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия официально предложила США возобновить переговоры по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

По его словам, к настоящему времени ответ не поступил.

В начале декабря в Госдепартаменте не исключили продления Вашингтоном ДСНВ.