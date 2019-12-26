Лавров заявил, что продление СНВ-III успокоит мировое сообщество

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон могли бы уже сейчас договориться о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), чтобы успокоить международное сообщество.
Лавров заявил, что продление СНВ-III успокоит мировое сообщество
  • © РИА Новости / ТАСС/POOL

«Между тем Россия и США могли бы уже сейчас вдвоём продлить ДСНВ, чтобы успокоить мировое сообщество и не допустить вакуума в сфере стратстабильности. Хочется надеяться, что в Вашингтоне проявят здравый и ответственный подход», — отметил Лавров в интервью ТАСС.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия официально предложила США возобновить переговоры по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

По его словам, к настоящему времени ответ не поступил.

В начале декабря в Госдепартаменте не исключили продления Вашингтоном ДСНВ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить