Лавров заявил, что продление СНВ-III успокоит мировое сообщество
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«Между тем Россия и США могли бы уже сейчас вдвоём продлить ДСНВ, чтобы успокоить мировое сообщество и не допустить вакуума в сфере стратстабильности. Хочется надеяться, что в Вашингтоне проявят здравый и ответственный подход», — отметил Лавров в интервью ТАСС.
Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия официально предложила США возобновить переговоры по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).
По его словам, к настоящему времени ответ не поступил.
В начале декабря в Госдепартаменте не исключили продления Вашингтоном ДСНВ.