Россия по закрытой линии предложила США возобновить переговоры по ДСНВ

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Россия официально предложила США возобновить переговоры по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Россия по закрытой линии предложила США возобновить переговоры по ДСНВ
  • globallookpress.com

«Мы по закрытой линии, по дипломатическим каналам официально предложили американцам немедленно начать обсуждение в соответствии со статьёй, которая предусматривает это в самом договоре, — вопроса продления», — цитирует Интерфакс дипломата.

По его словам, к настоящему времени ответ не поступил.

Ранее Рябков заявил о готовности России обсуждать с американской стороной возможность включения в будущий договор об СНВ систем «Кинжал» и «Посейдон».

В начале декабря в Госдепартаменте не исключили продления Вашингтоном ДСНВ.

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