Россия по закрытой линии предложила США возобновить переговоры по ДСНВ
- globallookpress.com
«Мы по закрытой линии, по дипломатическим каналам официально предложили американцам немедленно начать обсуждение в соответствии со статьёй, которая предусматривает это в самом договоре, — вопроса продления», — цитирует Интерфакс дипломата.
По его словам, к настоящему времени ответ не поступил.
Ранее Рябков заявил о готовности России обсуждать с американской стороной возможность включения в будущий договор об СНВ систем «Кинжал» и «Посейдон».
В начале декабря в Госдепартаменте не исключили продления Вашингтоном ДСНВ.